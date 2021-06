Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v sobotu 5. června před jednadvacátou hodinou u hořícího člověka v Krnově. Na pomoc mu vyjely pozemní posádky a k misi vzlétl také vrtulník LZS z Ostravy.

Na sedmapadesátiletém muži vzplál při grilování oděv potřísněný hořlavou látkou. Pomoc před příjezdem záchranářů poskytovali svědkové události, kteří hořící oblečení uhasili. Pacient však utrpěl rozsáhlé popáleniny III. stupně v oblasti hlavy, hrudníku, břicha, zad i končetin, a to na přibližně 80% tělního povrchu.

„Posádky záchranné služby zajistily žilní vstupy, uvedly pacienta do umělého spánku a převedly jej na přístrojem řízenou ventilaci. Postaraly se rovněž o prvotní ošetření popálených ploch. Muž byl následně letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava a předán do péče týmu popáleninového centra,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.