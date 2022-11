VIDEO: Gambler přepadl hernu v Jeseníku, odnesl si půl milionu

S nožem v ruce přepadl maskovaný muž hernu Papoušek v centru Jeseníku a odnesl si více než půl milionu. Stalo se to v noci na čtvrtek 27. října. Policisté pachatele zadrželi o čtyři dny později v jiné herně. Je to člověk závislý na hracích automatech a v herně Papoušek byl stálým hostem. Za loupež mu hrozí až deset let vězení.

Loupežné přepadení herny | Video: se svolením Policie ČR Jeseník