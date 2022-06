"A to ještě netuší, co na něj chystám," rýpnul si do svalovce z Plzně vyšší a mladší vyzyvatel z Bruntálu.

Turnaj se koná v Plzni, takže Grznár prohlašuje, že před domácím publikem rozhodně nesmí prohrát. Nejspíš si ještě nepřipouští, že Frederico Komuenha je příliš drsný i na bruntálské poměry.

„Trocha romantiky od Grznára: Těším se na to, až vypukne v České republice válka. Má to jednu velkou výhodu. Ve válce můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mně líbí, to je sen. Přežijou jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby v České republice byla válka, prostě chci, ať to Rusko nebo kdokoli jiný přijde na nás… Chci válku. Válka, to je vlastně jediná svoboda, protože víš, že můžeš kdykoli chcípnout, a zároveň víš, že můžeš kohokoli zabít, a to je prostě dobrý,“ prezentoval sedmatřicetiletý Grznár ve svém videu na sociálních sítích své násilnické hlášky. Pak se jako obvykle veřejnosti omluvil s tím, že to natáčel v opilosti jako žertovnou nadsázku a vzápětí státní zástupce trestní stíhání Grznára zastavil.

Atletika, fotbal, rap, vězení

Frederiko Komuenha se představil svým fanouškům videem, ve kterém vysvětluje, jak zásadní vliv na jeho sportovní kariéru měl tříletý pobyt ve vězení. „Táta byl z Angoly. Kromě pár let, kdy jsem byl v Anglii, jsem teď většinou v Praze. Hrál jsem fotbal celkem úspěšně i v Anglii a celý život se věnuji nějakému sportu. Pořád jsem aktivní, ale co považuji za svůj největší úspěch, bylo druhé místo na mistrovství Evropy v atletice a třikrát za sebou vyhraná republika,“ shrnul svou sportovní kariéru Komuenha, který projevil výrazný talent také jako raper a herec. Sbíral medaile už na žákovských a dorosteneckých atletických šampionátech ve vrhu koulí, hodu kladivem i diskem. Jako koulař a diskař byl účastníkem dorostenecké evropské ligy družstev.

„Pocházím z hudební rodiny. S hudbou jsem začínal asi v šesti letech, když mě strejda bral do studia a nahrál jsem tam svůj první v uvozovkách track. Dost dlouho jsem rapoval a měl jsem našlápnuto, když poté přišlo něco, co mi uzavřelo cestu. Kariéru mi přerušilo vězení. Bohužel. Byla to stará věc. Nevím, jestli chci mluvit úplně konkrétně, co se stalo. Zkrátka ublížení na zdraví, aby bylo jasno, že to nebyly třeba drogy,“ uvedl Komuenha ve svém medailonu před zápasem s Grznárem.

Je mi jedno, s kým zápas bude

Frederiko Komuenha měl pár kamarádů a známých, kteří zažili vězeňskou zkušenost, ale pořád si nechtěl připustit, že ho čeká taky. „Buď tam člověk úplně spadne, nebo se zvedne. Buď tam lehne, nebo se zvedne tak, jak jsem udělal já. Začal jsem makat a trénovat. Skoro celý ty tři roky jsem každý den trénoval. Ráno běhat, odpoledne cvičit, večer lapy a pytel. Jestli jsem měl během tří let měsíc volno, tak je to moc. Spousta lidí mě nepoznala, když jsem vyšel ven,“ popsal Komuenha jak objevil vnitřní potřebu makat na sobě nonstop.

„Ať už je soupeř silnej nebo slabej, je dobrý nikoho nepodceňovat a připravit se. Mě bylo jedno, s kým ten zápas bude. Já se připravím na každého stejně. Základ je fyzička. Chci ji nahnat tak, že soupeř nebude od první minuty zápasu zvládat,“ prozradil třicetiletý Frederiko Komuenha svou taktiku jako zápasník MMA. Jako herec se brzy objeví například v The Grey Man s Ryanem Goslingem nebo v Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem. Objevil se také v reklamě na Apple.

Čekejte strašný věci

A Filip Grznár? „Na zápas v Plzni se těším, protože to bude první zápas před domácím publikem. Nebude jednoduchý, protože mám kvalitního soupeře, ale na druhou stranu budu mít motivaci v tom, že s největší pravděpodobností se tam přijde podívat i moje dcera. Takže nedopustím, aby viděla tatínka padnout. Takže čekejte brutální zápas. Dcery mám dokonce dvě, takže úkol je jasný. Zdemolovat soupeře, aby děti měly na co vzpomínat. Mám vyvinutý rodičovský reflex, takže když budu vědět, že na mě budou dcery koukat, předvedu něco, co se těžko popisuje. Čekejte strašný věci,“ řekl Filip Grznár ve své videopozvánce na turnaj I am fighter.