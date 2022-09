Finalistka miss Jana Šprtelová z Bruntálu chce pomáhat dětem

Soutěže krásy nejsou jen o modelingu, módě a kosmetice, ale také je to příležitost pomáhat ostatním. To si uvědomuje také Jana Šprtelová z Bruntálu, která se probojovala mezi dvanáct nejpůvabnějších českých děvčat v soutěži Miss České republiky. V rámci soutěže Miss se aktivně zapojila do charitativního projektu Počítače dětem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Finalistka Miss Jana Šprtelová při převzetí IT techniky s ředitelem Podhorské nemocnice Agel Bruntál Pavlem Kameníkem a při předání v centru Počítače dětem. | Foto: Se souhlasem Jany Šprtelové