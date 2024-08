Dle filmových kritiků je Mord podivuhodně trefnou studií české nátury, která niterným vykreslením postav i břitkým humorem evokuje vrcholná díla československé nové vlny.

Není bez zajímavosti, že do hlavní role Karla obsadil režisér Adam Martinec svého otce Karla Martince. Spolu s dalšími neherci účinkujícími v Mordu se Karel Martinec představil již v úspěšném krátkém filmu svého syna Cukr a sůl (nominován na Cenu Magnesia v rámci Českých lvů za nejlepší studentský film roku). Režisér v Mordu reflektuje své zážitky z dětství a dospívání na severní Moravě.

Rodinná sešlost jako prase!

Zabijačka se u stařečků na Osoblažsku koná každý rok. Je to jediný den v roce, kdy se sejde celá rodina, aby si zanadávala, pojedla, popila a prostě jenom žila. Letos je ale všechno jinak. Děda od rána přešlapuje a neví, jak zeťákovi Karlovi oznámit, že je to zabijačka poslední. Karlově dceři Romaně chybí máma a její sestře Lucii se rozpadá manželství. Její syn Dušan neví, jak se ve srážkách ženského a mužského světa orientovat, strýc Šupina od rána nebezpečně nasává, řezník Tonda tají, že má navlhlé patrony a problematický soused osnuje, jak se všem pomstít za svůj zpackaný život. V průběhu takového dne je testována odolnost vzájemných pout odhalujících pevnost a křehkost vztahů utvářených tradicemi, láskou i křivdami.

Trailer k filmu Mord

| Video: Youtube

„Často se na Osoblažsko vracím. Je to fascinující ostrov uprostřed ničeho, je tam daleko z Česka i z Polska. Lidé odtamtud buď odjíždějí, nebo tam žijí celý život. Je to zapomenuté, ale krásné místo, kde žijí krásní lidé,“ vysvětluje Adam Martinec, proč svůj příběh zasadil právě tam.

A proč obsadil do filmu i neherce a jak se mu s nimi spolupracovalo? „Neherci svým projevem dodávají filmu autentičnost a jejich interakce s hereckými profesionály může dát za vznik magickým momentům, které nejdou ani napsat, ani nazkoušet. Ti, kdo s námi do filmu šli, byli úžasní svým nasazením. Dělali vše pro co nejlepší výsledek a to bylo pro naši spolupráci naprosto zásadní. Věřili mi a já jsem se na ně mohl vždy spolehnout,” dodává režisér.

„I když Mord řeší hlavně komplikovanější témata, obsahuje humor a naději. Diváci mohou z kina odcházet s příjemným pocitem, že příběh, který právě viděli, jim nebyl cizí - každý v něm dokáže najít sebe nebo své blízké,” poznamenal ještě k ději filmu Mord jeho producent Matěj Paclík.

Nejen pro ostravské diváky bude v Mordu jistě magnetem i herec a principál Divadla Mír Albert Čuba.