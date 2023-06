"Hledáme pro natáčení celovečerního filmu nezrekonstruovaný rodinný dům v okolí Krnova či Bruntálu nebo na Osoblažsku. Měl by být ideálně vybavený nábytkem, jaký známe z domácností rodičů a prarodičů na venkově. Měl by mít zahradu a garáž nebo stodolu. Členitost pozemku a domu je výhodou. Termín natáčení je přibližně říjen až listopad letošního roku," uvedl za filmařský tým Kryštof Hlůže s tím, že za zapůjčení nemovitosti k natáčení samozřejmě nabídnou majiteli finanční odměnu.

Scénář vychází z Martincových zkušeností z rodného pohraničí. Je to příležitost ukázat divákům kromě fenoménu domácích zabijaček také atmosféru Osoblažska a specifika bývalých Sudet. Do odlehlého pohraničí je totiž daleko z Prahy i z Varšavy.

Mladí odtud utíkají do metropolí, ale stále nosí drsný rodný kraj v sobě. Tak jako Adam Martinec. „Často se tam vracím. Periferie Osoblažska mi přijde fascinující, nevytěžené prostředí, je to prostě ostrov uprostřed ničeho. Je daleko z Česka i z Polska. Lidé odtamtud buď odjíždějí, nebo tam umírají, moc nového se neděje, přitom je to krásný kraj a žijí v něm krásní lidé,“ uvedl Adam Martinec pro Českou televizi.

Zabijačka je rituál, na kterém se po dlouhé době na jeden den setká celá rodina, a každý začne ostatním prezentovat a vnucovat své světonázory. Nejen domácí zabijačky, ale obecně rituály jsou pro Martince velmi zajímavý fenomén. Je to také výzva pro filmaře zaznamenat zabijačkový příběh tak, aby se diváci v kině bavili a současně se zamysleli. Aby jim situace na plátně připomněly jejich vlastní zkušenost.

Majitelé omšelých domků s kůlnou, stodolou, dvorkem nebo zahradou mohou nabídnout filmovým tvůrcům prohlídku mailem na krystof.hluze@gmail.com.