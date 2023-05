/FOTOGALERIE, VIDEO/ Krnovský festival KRRR! má za sebou 16. ročník. Nabídl kinofilům devět filmů "sedmdesátek", které v éře archaických celuloidových pásů nabízely extrémně kvalitní obraz plný detailů.

Letošní ročník KRRR! byl plný filmových zážitků, ale také vzpomínání na Pavla Tomeška. Tento vedoucí krnovského kina Mír 70 byl pro fanoušky festivalu "otcem zakladatelem". Zesnul loni v červnu.

Právě on Krnovany nadchl nápadem jednou do roka oživit vrčení starých promítaček a připomínat si éru celuloidových filmů.

Tomešek modernizoval kino přechodem na digitální promítání a současně zachraňoval vyřazené muzeální promítačky před sešrotováním. Předával své zkušenosti promítače z analogové éry další generaci kinařů, podobně jako staří strojvedoucí vzdělávají mladé fanoušky parních lokomotiv.

Film z harddisku? Kopnout do něj

Pavel Tomešek inspiroval nejen kinofily, ale také mladé filmové tvůrce. Režisér Tomáš Klein ve filmu Posedlost zaznamenal, jak těžko se milovníci klasických filmů smiřují s digitalizací. Zatímco na filmový pás si můžete sáhnout, pomazlit se s ním a třeba ho i očichat, digitální film z promítaný harddisku je virtuální studené nic.

"U toho analogu bylo něco, co někde hluboko v nás, v těch lidech, co to zažili, furt funguje. Když vidíme kus analogového filmu, tak nám automaticky stoupne tlak v žilách. Hned to musíme oběhnout a podívat se, co na tom filmu je. Kdežto když vidíme někde ležet harddisk, tak do něj asi kopnem,“ formuloval Tomešek ve filmu Posedlost svůj vztah k filmům promítaným z harddisků.

Není divu, že organizátoři a účastníci letošního ročníku KRRR! si stále kladou otázku: co by na to asi řekl Pavel Tomešek?

24 hodin filmu váží 725 kilo

Letošní ročník KRRR! kromě odborných technických přednášek nabídl celkem 1434 minut filmových zážitků. To znamená, že nejvýkonnější filmoví maratonci museli v kině strávit 23 hodin a 54 minut. Mohli zhlédnout přes dva miliony filmových okének. Promítači během tří festivalových dní dny prohnali promítačkami filmový pás dlouhý 49 kilometrů.

Promítači zvedali kotouče s filmovým materiálem o váze 725 kilogramů. V kině sedělo 186 akreditovaných návštěvníků, kteří přijeli do Krnova z celé republiky i ze zahraničí. "Spolu s krnovským publikem jste si vyzvedli 1663 vstupenek a my jsme zase získali pocit, že naše snažení má smysl. Děkujeme a těšíme se na vás v polovině příštího dubna," bilancují organizátoři letošní 16. ročník KRRR!

Organizátory pochválil starosta

Festivalovým divákům se také představila Eva Budirská jako nová vedoucí kina Mír 70. V kinosále nechyběl ani starosta Krnova Tomáš Hradil, který přesně před rokem zdravil diváky po boku Pavla Tomeška.

"Stihl jsem taky dva filmy z KRRR! - tradičního festivalu 70mm snímků. I letos se do Krnova vydala početná výprava filmových fajnšmekrů z celé republiky i zahraničí. Byl to těžký ročník, první bez Pavla Tomeška, organizátoři jej dobře zvládli," pochválil krnovské kinaře starosta Hradil.

Show: němé filmy jako před sto lety

Mnozí pamětníci ještě stihli v kinech konec éry němého filmu. Na festivalu KRRR! se představil filmový projektor Globus, který vyráběla před sto lety smíchovská firma na promítání němých filmů. Ke stroji byl přidán elektronkový zesilovač s gramofonem, aby němé grotesky doplnila hudba.

Má také zařízení pro promítání reklamních diapozitivů nebo titulků k němým filmům. Nejdůležitější na promítačce byla klika na ruční pohon.

Krnované si mohli vyzkoušet, jak se promítaly němé grotesky s Chaplinem v době, kdy ještě kino bylo diváky vnímáno jako pouťová atrakce.