Holčovice se každoročně stávaly dějištěm velkého hudebního festivalu, který přilákal fanoušky z velké dálky. Loňský 14. ročník letního festivalu Holčovice byl kvůli pandemii bohužel zrušen. Zeptali jsme se starosty Holčovic Libora Včelného, zda se můžeme těšit na festival Holčovice 2021.

Festival Holčovice původně vznikl jako oslava obnovy Holčovic po povodních 1997, a pak se z něj stala tradice. Máte pane starosto představu o podobě festivalu v roce 2021?

Festival je pro obec velkým přínosem, takže máme zájem pokračovat. Chtěl bych fanoušky ujistit, že festival Holčovice neskončil, ale byl přerušen kvůli pandemii. Už máme nasmlouvané kapely na ročník 2021. Máme už také datum 5. 7., neboli na svátek Cyrila a Metoděje. Festival býval první prázdninovou sobotu, ale mimořádně jsme zvolili neděli, když nám letos vychází dva dny volna za sebou. Kapely plánují koncerty dlouho dopředu, takže některé hvězdy už měly sobotu zamluvenou jinde. Hlavní tahák bude kapela Jelen a zpěvačka Kristína. Jestli letošní festival vyjde, teď už nezáleží ani tak na nás, jako na vývoji pandemických opatření.

Můžete přiblížit, jaké investice se podařilo v Holčovicích realizovat a jaké vás čekají?

Snažíme se navázat na práci pana starosty Šprinze, který stál v čele obce řadu let a měl investice dobře nastavené. V tomto volebním období se vybudovaly dvě nové střechy na mateřské školce, dvě nové ČOV nebo se opravila a modernizovala dětská hřiště. Díky dotaci velká investice kolem čtyř milionů šla na vnitřní vybavení základní školy. Dobře nám funguje spolupráce obce s paní ředitelkou. Na ty, kteří pamatují původní stav školy, musí současné vnitřní vybavení působit fantasticky.

Zrovna jsem se stal starostou, když probíhalo předávání venkovní učebny, kde se děti učí pod širým nebem. Mají na jednom místě to nejlepší ze školní třídy, z přírody a ze zahrady. Čekají nás na jaře vybudovat dvě dětská hřiště u Obecního domu a ve Spáleném. Druhou etapou budeme pokračovat v budování a obnově chodníků směrem na Hejnov. Průběžně pokračují také rekonstrukce obecních budov a provádíme revize cest, mostů, rozhledny.

Jak byste charakterizoval Holčovice? Jaký důvod nejčastěji mají lidé, kteří sem vyrazí na výlet?

K Holčovicím patří šest místních částí, které se nacházejí na velmi rozlehlém území. Na to musíme myslet při tvorbě územního plánu, který nás čeká právě letos. Důvod, proč tu s námi žije tolik chatařů a chalupářů z velkých měst, není vidět. Je to totiž čistý vzduch. To je to nejcennější, co jim tato lokalita mezi lesy a kopci může nabídnout a proč sem turisté tak rádi jezdí. Z těch nejznámějších turistických cílů bych zmínil Rozhlednu Na skalce, Africké muzeum a zoopark Jelení pana Čížka. Tam bychom chtěli opravit naši místní komunikaci, pokud vyjdou dotace. Zájemci o historii a architekturu k nám jezdí obdivovat památkově chráněné venkovské domy.

Významná památka je také evangelická fara, kde dnes sídlí Obecní úřad Holčovice. Evangelický kostel, který stál hned vedle, se bohužel nedochoval. Máme tu ale nádherný a cenný katolický kostel, který se postupně opravuje. K největším zajímavostem celého regionu od Města Albrechtic až po Heřmanovice jsou takzvané kamenice. Kilometry kamenných valů jsou nejlépe vidět z letadla. Jde o kamení, které se sbíralo na poli a ukládalo na hranicích pozemků. Kamenice v takovém rozsahu nikde jinde v Evropě nenajdete. Jsou pro nás cenné i tím, že v sobě spojují přírodu a lidskou práci. Jsou dokumentem o historii zemědělství v této oblasti.

A co nám chcete říct na závěr?

Chtěl bych poděkovat prostřednictvím Deníku všem občanům a chatařům naší krásné obce za to, jak se chovají v této složité době, jsou velice zodpovědní. Rovněž děkuji svým zaměstnancům za plnění úkolů ve prospěch obce a zároveň i zastupitelům obce za velmi dobrou spolupráci.