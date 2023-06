Nejlepší způsob, jak si užít venku začátek léta, je mezinárodní festival Cirkulum 3. června na krnovském náměstí. Nový cirkus, tanec, hudba, pantomima, pouliční, pohybové a improvizační divadlo. Hned v úvodu divadelnice Poppy a Adélka vysvětlili Krnovanům, jak se z Hlavního náměstí dostat do Bžundolády, kdyby se tam někdo chtěl vypravit na dovolenou. Festival Cirkulum je vymyšlený tak, aby si ho užili děti i dospělí. Stánky s občerstvením, cukrová vata, zmrzlina ani míchané drinky samozřejmě nesmí chybět. Stejně jako akrobatické kousky a hudební čísla, nad kterými se tají dech.

Festival Cirkulum v Krnově 3.5.2023 | Video: František Kuba

Už dopoledne v centru Krnova návštěvníiky rozehřívala vystoupení krnovských uměleckých škol i školek, Pak už se v hodinových intervalech vystřídali cirkusoví umělci z celého světa.

Český Cirk Motion je zástupcem UmCirkum, centra nového cirkusu v Ostravě. Poppy a Adélka z Bžundolády jsou dlouholeté kamarádky, které to s dětmi umí. Nenechají se vyvést z míry, ani když se jim děti spontánně zapojí do představení. Mnohé momenty jsou zábavné dobrodružství a překvapení nejen pro publikum, ale i pro herečky.

Námořnický Zapperoco Circus dorazil do krnova až z Venezuely. Námořnické duo svou akrobatickou show založilo na humoru a interakci s diváky. Všechny triky v jejich podání působí jako samozřejmost, a v tom je právě tajemství těch nejodvážnějších akrobatických kousků.Toto duo, které skládá ze známého novocirkusového artisty Ernesta Alvese a vzdušné akrobatky Isabely Pessolano, sklízí smích a potlesk za svou akrobacii nejen na zemi, ale také hodně vysoko nad náměstím.

Také Land Ahoy už bylo odehrálo spoustu vystoupení na mnoha festivalech po celém světě, kde sklízí jen samé úspěchy. Simonllewellyn circus z Irska nechává publikum na pochybách, zda je spíš fotbalista nebo žonglér. Své show ze sportovního prostředí pro Cirkulum nazval „We are the champions“. Mísí skvělou choreografii s fotbalovým míčem a spoustou cirkusových kousků třeba s kloboukem a holí. Simon Llewellyn pochází z Irska, vystupuje již více než 25 let a se svou show procestoval více než 20 zemí. Vystupoval například i pro anglickou královskou rodinu.

Duo Piú omeno z Itálie nabídlo novocirkusové představení, kde hlavní roli hraje akrobacie a temperamentní jihoamerické rytmy. Marcel a Alice, dva klauni, jeden dominantní a přísný druhý neschopný a zpupný. Ocitají se spolu, aby překonali obtíže. Alice je bývalá tanečnice a gymnastka. Marcel, původem z Kolumbie, se k cirkusu dostal přes svou vášeň k žonglování. S Alicí tvoří profesionální i partnerský pár od roku 2011.

Izrael byl zastoupen muzikanty Asphalt Theatre. Jejich kuchařský koncert The Chef’s Orchestra je pouliční hudební klauniáda v podání všestranně nadaných kuchařů, jejichž menu tvoří hudba z různých koutů světa. Umělci jsou neustále v pohybu a vstupují do interakcí s diváky, kterým servírují nezapomenutelnou hudební hostinu okořeněnou ukázkou akrobacie. Asphalt Theatre je izraelský soubor komiků a hudebníků. Se svým originálním pouličním divadlem, které kombinuje různé disciplíny. Vystupovali na festivalech ve 25 zemích na 3 kontinentech. Všichni členové jsou skvělými muzikanty, akrobaty a klauny. Asfalt Theatre jsou také finalisté soutěže Israel’s Got Talent a v roce 2022 byli oceněni jako nejlepší hudební divadlo v Izraeli.

V 19 hodin uzavřel program na krnovském náměstí český OnTheRoad. Milá a zábavná pouť novocirkusovými disciplínami. Novocirkusová inscenace propojující akrobacii s komediálním žánrem. Během jejich společné cesty snovým světem nového cirkusu došlo na chůzi po laně, vzdušnou akrobacii, tanec a podobně. OnTheRoad úspěšně reprezentuje Česko na zahraničních kulturních festivalech. Mezinárodní premiéra proběhla v roce 2018 na divadelním festivalu v řecké Soluni. Od té doby mohli představení vidět diváci na mnoha tuzemských kulturní akcích, ale také v Belgii, Bulharsku, Itálii, Polsku nebo na Slovensku.