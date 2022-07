Manželé Vladimíra a Roman Křenkovi ve Stránském se zabývají agroturistikou. Nabízí venkovské zážitky a setkání se zvířaty. V jejich škole řemesel zažijí lidé z města pečení chleba, zpracování vlny nebo výrobu sýra.

„V rámci agroturistiky nabízíme ubytování lidem, kteří hledají klidné prostředí. Asi ve dvanácti případech jsme museli vracet zálohy, protože objednaný termín pobytu se překrýval s technoparty. Nechtěli přijet, když viděli, co se ve Stránském děje. Problém je v tom, že nemůžeme plánovat akce, když předem neznáme termíny technoparty. Například krajkou výstavu psů připravujeme půl roku dopředu, říci nám termín týden předem, nestačí,“ říká Vladimíra Křenková. Lidé si podle ní kupují ve Stránském nemovitosti právě v očekávání božského klidu a téměř liduprázdné přírody. Nikdo nepočítal s tím, že tento region bude pár dnů v roce připomínat masovou zábavou Stodolní ulici.

Akustika je nevyzpytatelná. Během technoparty pod Stránským vrchem je freetekno sotva slyšet, ale dům Křenkových o 300 metrů dál vibruje. Podle Vladimíry Křenkové to nejsou hlasité decibely, co jim nedá usnout, ale dunění. „Duní to v zemi. Jako kdyby se to přenášelo do baráků jiným způsobem než zvuk, co letí vzduchem. Když zavřeme okna, tak se to ještě zhorší. V některých místech Stránského je úplné ticho, ale stačí jít k sousednímu baráku, a s každým krokem je to hlasitější. Při chůzi máte pocit, jako když otáčíte knoflíkem na zesilovači,“ popsal svou zkušenost Roman Křenek.

„Zdá se vám, že to ani není moc nahlas, ale když lehnete do postele, tak cítíte, jak s vámi vibruje. Nevím, jak se v takové situaci měří hodnoty hlasitosti, ale ten pocit je děsný. Hluk z technoparty letos byl menší, ale obrovské problémy dělalo to množství lidí, kteří nám lezli do dědiny. Víte, jaký to má dopad na psychiku, když vám třikrát za noc někdo cizí chodí po zahradě? Pocit bezpečí skončil. V osadě, kde se všichni známe, mnozí ani nestaví ploty a nezamykají auta. Najednou tolik cizích lidí, kteří ani nemluví česky, to byl prostě šok,“ popsala svou zkušenost s fenoménem technoparty Vladimíra Křenková.

Hodně lidí, hodně aut a exkrementů

Roman Křenk ukazuje zválenou trávu v příkopě kousek od výběhu ovcí. Tady se převrátilo auto. Další mu při pokusu o parkování nebo vyhýbání rozbilo kus ohrady. „Všude pokálené cesty, příkopy i louka. Víte, jak to vypadalo v parku? Když parkující auta zablokovala silnici, Stránské bylo neprůjezdné. Místní z Kněžpole museli objížďkou přes Sovinec.

Když jsem potřeboval do Třince, tak jsem v noci musel volal policii, že se nemám jak dostat s autem na silnici. Spal jsem tam u vysoké pece, kde vysypávají vagony se železem. Spalo se mi v tom líp než ve Stránském. Sousedi si své pozemky ohrazovali fábory, ale ráno tam stejně měli auta a exkrementy. Víte, co by se stalo třeba ovcím, kdyby omylem sežraly vlhčené ubrousky?“ doplnil svou zkušenost Roman Křenek.

Neporušují zákon? Tohle se prostě nedělá

Hospodský Michal Škriba provozoval penzion Kněžpole. V minulosti pořádal koncerty žánru rock&pop. „Tady nikdo neřeší, jestli sekání trávy nebo řezání dřeva reguluje vyhláška. Když nám ale na bývalém penzionu rezonují okna, tak něco není v pořádku. Kdyby na technoparty hráli s přiměřenou hlasitostí a normální dobu, tak je to všem jedno. Rozumím, že si mladí chtějí zablbnout, ale nikdo z místních nestojí o to, aby se nám z toho tady stala tradice. Proč se to nedělá třeba v nějaké metalurgické továrně? Pro Prahu je zkousnutelné, když na Metallicu v Letňanech přijdou tisíce lidí, ale tady jsou jiné standardy než v Praze. A že náš zákon technoparty na soukromém pozemku nezakazuje a pořadatel povolení nepotřebuje? Když napochoduju nahý do kostela, taky to není ošetřené zákonem, a přesto každý ví, že tohle se prostě nedělá,“ glosoval Michal Škriba postoje místních.

Pak se rozhlédl po okolních loukách. „Víte proč ta tráva nebyla posekaná dřív? Protože to je úkryt pro srnčata. Co se s nimi asi stane, když hluk techoparty odežene srny od mláďat? V rámci objektivity je potřeba uznat, že proti minulému roku to letos už nebyly takové grády. Je tam nějaká progrese k lepšímu. Neslyšel jsem to tolik nahlas, ale furt to byl u nás v Kněžpoli dost rachot. Loni masakr, letos už jen prasárna,“ uzavřel Michal Škriba.