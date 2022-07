Inženýr Petr Kruk ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery působil jako expert na výrobu lodních klikových hřídelí. Obrábění obřích stotunových kolosů s vysokou přesností ještě nedávno bylo chloubou českého strojírenství. Všichni žasli, že suchozemský národ bez vlastní flotily dodává hřídele loděnicím celé Evropy. Asi před patnácti lety velké evropské loděnice krachovaly jedna za druhou, a těžiště výroby lodí se přesunulo do Asie, Číny, Japonska a Koree. Petr Kruk tyto události prožíval jako čerstvý důchodce. Nebylo pro něj snadné sledovat pád milovaných Vítkovic z extraligy těžké mechaniky mezi obchodníky se šrotem.

Svou energii a pracovitost Petr Kruk přesměroval na chalupaření a práci se dřevem. Se stejnou pílí, s jakou se věnoval unikátním obráběcím strojům se Vítkovicích, se dnes na chalupě ve Vysoké Bartultovicích věnuje dřevu. Je fascinující sledovat, jak se v jeho rukách spojil výtvarný cit, hravost a fantazie s technickými znalostmi a řemeslnou zručností. Dokáže objevit krásu i v degradovaném dřevě. Vytvořil si vlastní autorský rukopis. Ve Vysoké Bartultovicích ho znají jako chalupáře už 45 let, takže už je vlastně místní. Není divu, že právě ve Společenském domě v Bartultovicích se Kruk poprvé odhodlal představit veřejnosti své umělecké sklony. Výstava Chalupářské Dřevěnení bude přístupná ještě 11. a 12. července od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin.

Výstavní prostory Společenského domu

„Původně tady ve Společenském domě bávala škola. Proto když sem místní přišli poprvé, ze všeho nejdřív hledali třídu, ve které seděli. Pak tu bývala knihovna i hospoda. Chlapi tu chodili hrát pinec. Pak vznikl nápad udělat z toho klub. Na první Chalupářské dřevěnění jsem poslal pozvánky také kolegům z Vítkovic, takže na vernisáži jsme měl odhadem na osmdesát lidí. Kapacita domu je takovému počtu přiměřená,“ pochvaloval si Petr Kruk přínos Obecního domu.

Kolegové a přátelé Petra Kruka věděli, že dřevo je jeho celoživotní láska. „Věděli, že se bavím dřevem, ale nikdy to dílo neviděli pohromadě, a já vlastně taky ne, protože nikdy dřív jsem nevystavoval. Nejstarší misku z ořechu jsem dělal na vojně, takže to, co zde vystavuji, je vlastně kronika mého života,“ prozradil Petr Kruk že formou výstavy vlastně bilancuje část svého života.

Lodní klikové hřídele

Životním koníčkem Petra Kruka kromě dřeva dál zůstávají klikové hřídele pro obří lodě, o kterých pořádá přednášky. „Výroba zalomených hřídelí a historie Vítkovic je krásné téma. Byl jsem u toho velkého boomu, když se u nás vyrábělo 300 lodních hřídelí ročně. Umíte si představit ty stotunové kousky? Klikovky se ve Vítkovicích dělaly přes sto let, ale tady šlo o specializaci na poloskládané zalomené hřídele do dvoutaktních pomaluběžných lodních motorů. Přestože jsme suchozemský národ bez vlastní flotily, dodávali jsme jsme je do celé Evropy i do světa,“ uzavřel Petr Kruk povídání o hřídelích, na které mohli být Češi hrdí stejně jako na pivo, hokej nebo Škodovky.

