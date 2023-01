VIDEO: Farníci s farářem na Bruntálsku? Probrali nového prezidenta i náledí

Silná ledovka o víkendu trápila celý Moravskoslezský kraj. Farníky, kteří se v Holčovicích 29. ledna ráno vydali na nedělní bohoslužbu do kostela, čekala dobrodružná cesta. Nebezpečně to klouzalo i na rovině, a co teprve na nakloněné cestě nebo na schodech. Všichni měli obavy o pana varhaníka, kterému po pádu na ledu pomohli vstát a dojít na mši ochotní sousedé.

V Holčovicích farníci probrali náledí a prezidenta. 29.2. 2023 | Video: František Kuba