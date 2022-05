Razovská pec na pálení vápence je jednou z mála dochovaných. V naší republice je to rarita, protože účelové stavby tohoto typu se jinde nedochovaly. Obvykle byly po skončení vápenické činnosti zbourány. Vápenka v Razové měla štěstí, že se na ni zapomnělo. Nejspíš prostě měla štěstí. Stále v místě, kde nikomu nepřekážela.

Již od roku 2012 jezdí dobrovolníci z organizace Klub Za starý Bruntál spolu s pár občany obce Razová na začátku jara připravují razovskou vápennou pec na turistickou sezonu. O renovaci této ojedinělé památky se zasadili členové KZSB Bruntál v čele s jejich předsedou Pavlem Rapušákem.

Tip na prima výlet? Na Cvilín přijedou motorky, u rozhledny bude lanové centrum!

„Celý vnitřek kamenné pece byl vpadlý dovnitř. Pec je široká čtyři a půl metru, vysoká dva metry a kamenné zdi jsou tlusté jeden metr. Celý vnitřek se musel vyčistit a zdi zase upevnit," popisoval památku Pavel Rapušák s tím, že všechny zásahy proběhly po dohodě s památkáři. Po třech letech oprav byla pec slavnostně předána veřejnosti k užívání. Současně zde byla otevřena cyklostezka a Klubu se podařilo vápenku také zapsat do map.

„Správně by se měla nazývat selská vápenná pec nebo vápenka selského typu. Zkoumali jsme, kolik zde takovýchto pecí máme. Ukázalo se, že zdejší vápenka je jediná v České republice. Nenašli jsme o takovýchto přeživších pecích zmínky ani nikde jinde v Evropě," oznámil Pavel Rapušák, předseda Klubu Za starý Bruntál s tím, že vápno se v této peci pálilo až do konce druhé světové války, tedy do roku 1945.