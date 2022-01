V sobotu 8. ledna dorazil také do Bruntálu, kde se sešlo několik stovek demonstrantů v parku před restaurací Roští.

"Ten, kdo nesmí být na nemocenské, vás zdraví: Ahoj!," zahájil Volný svůj projev v Bruntálu.

"Ať už jste Bruntálští, Krnovští nebo z okolních obcí, moc vám děkuji, že jste přišli a společně tu s námi mrznete. Mrznutí je do určité míry zdravé, ale po určité době nepříjemné. Tak vás prosím, abyste se podívali okolo sebe, a objali prvního neznámého člověka, kterého najdete, případně ho políbili, protože to nám dává sílu. To je ta naše soudržnost," vyzval Volný demonstranty, aby důvěrnými fyzickými kontakty veřejně dali najevo svou soudržnost.

Volný také vyzval demonstranty, aby se navzájem podporovali při nákupech bez ochranných pomůcek a projevili tím občanskou neposlušnost.

"Až příště půjdete do obchodu, na benzínku nebo do lékárny, a potkáte tam někoho, kdo stejně jako vy nebude mít na sobě roušku nebo respirátor jako symbol otroctví, tak ho pozdravte a poděkujte mu. Řekněte ženám, na benzínových pumpách, které teď už často nenosí roušky, že jim to strašně sluší a jak jste šťastní, že můžete vidět jejich úsměv. Jedině občanskou neposlušností můžeme dosáhnout nějakého cíle," vyzval Volný demonstranty a požádal o potlesk pro několik hasičů, kteří dorazili na protestní shromáždění.

Na demonstraci vystoupil také krnovský zastupitel Jiří Strnad (Volný blok): "Můžeme začít třeba podpisovou akcí, že nesouhlasíme s povinným očkováním a se zákonem, který se na to téma už chystá. Můžeme to posílat panu ombudsmanovi, který je této myšlence nakloněn. Už jsou tady deklarace sester, hasičů, policistů a dalších lidí, kteří začínají mít rozum. Policie by měla velký problém, kdyby musela vymáhat povinnost očkovat. Velký problém," řekl ve svém projevu Strnad.

Po 17. hodině nastala komická situace, když kolem demonstrantů proběhla skupina polonahých bruntálských saunařů, kteří shodou náhod ve stejnou dobu uspořádali tradiční běh Bruntálem. Bruntálská sauna funguje v parku hned vedle restaurace Roští.