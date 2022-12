Epidemie chřipky dál trápí Moravskoslezský kraj, přibývá nemocných dětí

Epidemie chřipky, která na konci roku zasáhla Česko, trápí i Moravskoslezský kraj. O vánočních svátcích přibylo dětských pacientů s respiračními chorobami zejména ve věku od 6 do 14 let. Uvádí to čísla hygieniků. Nejhorší je situace v okrese Ostrava.

Nemocné dítě - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock