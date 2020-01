O pomoc požádala krnovské strážníky žena z Kostelce, ke které se na procházce se psem přidali dva neznámí cizí ohaři. Došli s ní až domů.

Ilustrační foto

Hlídka zjistila, že jeden ze psů je čipován, ale v žádném dostupném registru číslo nebylo nalezeno. Strážníci převezli psy do veterinární ordinace v Ježnické ulici. Veterinář jim uměl poradit. Chovatele dobře znal a jak se ukázalo, ten již své psy hledal. Náhodou se zrovna nacházel nedaleko ordinace. Zvířata převzal s poučením, aby je v co nejdřív přihlásil do evidence psů a chovatelů, kterou vede Městský úřad v Krnově.