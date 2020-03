Pan Petr Krátký byl předsedou Národního výboru v Městě Albrechticích celých 17 let. Pan Ivo Vykopal byl starostou Města Albrechtic 12 let. Smutným řízením osudu zesnuli téměř současně. Pan Petr Krátký zemřel ve čtvrtek 12. března a pan Ivo Vykopal v neděli 15. března.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Slonnek

Petr Krátký se narodil v Jablonci nad Nisou, a do Města Albrechtic se přestěhoval až ve 23 letech. Krátce na to se stal vedoucím stavebního střediska přidružené dřevařské výroby u Lesního závodu Město Albrechtice. V roce 1970 byl zvolen poslancem Národního výboru a v roce 1972 byl kooptován do městské rady.