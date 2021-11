Takto abstraktně beze slov jsou na hřbitově připomenuti sudetoněměčtí zesnulí. „Nikdo z nás nezná tváře, jména ani osudy těchto zesnulých občanů Holčovic, kteří mluvili německy. Přesto jsou zde stále zvláštním způsobem přítomní. Využíváme domy, které postavili. Slouží nám silnice, které vybudovali a modlíme se ve stejném kostele, jako oni. Stejně jako oni máme vztah k tomuto krásnému kraji a obci, kde jsme doma,“ vysvětlil kněz Pavel Zachrla, proč se s kropenkou svěcené vody vydal k neoznačenému balvanu v místech, kde kdysi bývaly německé náhrobky.

Jména zesnulých by se nejspíš dala dohledat v matrikách a archivech, ale k čemu by to bylo?Geologické procesy, které vytvořily balvan, se počítají na miliony let.

„Jako by nás příroda vybízela k zamyšlení nad pomíjivosti všeho, co měříme délkou lidského života. Kámen sám o sobě je tak krásný a výmluvný symbol, že slova už jsou nadbytečná. U něj na Svátek zesnulých zaměříme své myšlenky a modlitby na německé zemřelé, kteří odpočívají na tomto hřbitově bez náhrobků se jmény a letopočty. Neznali jsme je, ale přesto cítíme, že sem patří stejně jako my,“ doplnil Pavel Zachrla a pak se vydal společně s farníky k hrobům těch, které znali osobně.

Farníci s panem farářem si četli jména na náhrobcích a vzpomínali, kdo byl čí příbuzný, kdo se s kým znal, nebo kdo co udělal dobrého.