Ze začátku se Lucie setkávala s nepochopením, že hašení požárů je přece „mužská záležitost“. Časem si na ni kolegové z okolních sborů zvykli, a získala si respekt také u kolegů hasičů „profesionálů“. Berou ji jako rovnocennou kolegyni.

Deníku o sobě prozradila, že se vdala do hasičské rodiny, takže v duchu této hasičské rodinné tradice pokračuje už 15 let. Pracuje jako učitelka v mateřské školce a má dva syny. Také oni jsou malými dobrovolnými hasiči.

Adrenalinový zásah? Orkán Eberhard!

Manžel hasičky Lucie Jan Čapek je starosta JSDH. Velitelem jednotky je Pavel Opletal. Jak to chodí v rodině dobrovolných hasičů? „Přijdete z práce domů, v klidu popíjíte kávu a najednou přijde sms vybízející k zásahu. Tak nám začíná adrenalin. Je to o tom hasičském obětavém srdíčku, se kterým se člověk musí narodit," řekla hasička Lucie Čapková.

Nezapomenutelným dobrodružným zážitkem bylo řádění orkánu Eberhardu ve dnech 10. - 11. března 2019. Dosahoval rychlosti až 206 kilometrů v hodině a vyžádal si v Česku dvě oběti na životech.

„Vyjeli jsme v devět hodin večer a vrátili jsme se ve tři ráno. Museli jsme se prořezávat stromy, které popadaly všude v okolí Karlovic a Široké Nivy až po Kunov. Museli jsme zpřístupnit cestu do Světlé Hory a do Čakové. Vytáhli jsme pět aut z hlavní cesty, která vede lesem. Hrozilo, že budou padat další narušené stromy. Dokonce jsme u nás v domě ubytovali rodinu s dítětem, které tu uvěznil orkán. Zbytek posádek aut musel přečkat noc na místním parkovišti. Tehdy jsem se opravdu bála. Odjeli z místa, na něž vzápětí spadl strom. Všechny motorové pily se nám během té noci úplně ztupily. Jak se říká: "jeli jsme do mrtva.“, vzpomínala na dramatické okamžiky Lucie Čapková.

Hasičský sport poznamenal covid

Ať už je hasičina koníček nebo povolání, zaslouží velký respekt. SDH v Široké Nivě samozřejmě žije také požárním sportem. Je zde tým žen, mužů a starších dětí (10-15 let). Běhají Hasičskou ligu Praděd a Hasičskou ligu v Bruntále. Požární sport je vlastně tým sedmi členů, kde každý z nich má svoji pozici: košař, savičář, strojník, bečkař, rozdělovač a 2 proudaři pro levý a pravý proud. Ženy běhají 2B – 70 metrů a muži běhají 3B – 70 metrů. Covidová opatření se nevyhnula ani hasičům.

Také mládež zaznamenává úspěchy. Požární zbrojnice v Široké Nivě je plná pohárů, medailí a trofejí. Trénují, aby obstáli v požárním útoku, štafetě dvojic, štafetě 4x60 metrů, střelbě ze vzduchovky, zdravovědě, topografii, poznávání hasících přístrojů, práci s buzolou nebo chůzi po laně. Děti, kterých hasiči mají devět, se setkávají jednou týdně. Na jaře chtějí rozjet tým mladších dětí nejen z Široké Nivy, ale i z okolí.

Dětské družstvo se setkává a trénuje s týmem SDH z Holčovic, který je považován za jeden z nejlepších v požárních disciplínách na Bruntálsku. Hasiči pro mládež připravili kromě tradičního dětského dne i akci „Recykluj s dobrovolnými hasiči“, které se zúčastnili děti z MŠ a ZŠ Široká Niva, které posléze jely na prohlídku staré hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem. Letos v červnu je vrbenští hasiči provedli novou zbrojnicí.

Dočkají se nové zbrojnice

Nové požární zbrojnice se dočkají i hasiči v Široké Nivě. Už se pracuje na projektové dokumentaci.

Hasiči ze Široné Nivy pomáhat při různých obecních akcích, ať už je to Dětský den, setkání se seniory, Den obce, Mikulášská nadílka či karneval. Ještě se nestalo, aby by nějakou žádost nevyslyšeli.

Pomáhají v obci i při svozu velkobjemového a nebezpečného odpadu, a celoročně přebírají vyřazené elektrospotřebiče. Obec hradí hasičům pohonné hmoty a materiál pro zajištění akceschopnosti jednotky, které je zřizovatelem. "Z jejich přístupu je zřejmé, že nechtějí nic zadarmo," uvedla starostka Široké Nivy.

„Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Široká Niva je zařazena do kategorie JPO V. To znamená, že se jedná o JPO s místní působností. Jedná se o velmi spolehlivou a hlavně pracovitou JPO. Pro lepší fungování by si jednotka zasloužila odpovídající podmínky, které v současné době nemá. Doufám tedy, že se v obci podaří postavit novou hasičskou zbrojnici,“ sdělil Jiří Patrovský ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru v Bruntále.

Často vytahují zvířata z náhonu

K jejich výjezdové technice patří dopravní automobil Ford Transit, motorové pily, hasičská stříkačka PS12, kalové čerpadlo Heron, obleky zvané Sršáň a Včelař. Jednotka SDH se účastní nejen soutěží v hasičském sportu, ale také má za sebou ostré zásahy.

V roce 2016 jich bylo 5, v roce 2018 12 a v roce 2020 zvládli dokonce 30 výjezdů. Nejčastějším důvodem výjezdů je likvidace a vos, včel a sršňů nebo odstraňování vyvrácených stromů a nebezpečných stavů na vozovce.

Požárů naštěstí v tomto regionu v poslední době moc není. Loni hasili třikrát, letos ještě výjezd k požáru neměli. Místním specifikem je záchrana živočichů, protože kousek za obcí je nechráněný zarostlý náhon, do něhož opakovaně padají divočáci, srnky i další zvěř. Touto neblahou situaci se už zabývá Krajská veterinární správa v Ostravě. Připravují se opatření, jenž pomůže zabránit pádu zvířat do náhonu.

Starostka: Můj otec zakládal český hasičský sbor

Také rodina starostky Široké Nivy Aleny Mátéová je úzce spjata s dobrovolnými hasiči: “Sbor dobrovolných hasičů se v naší obci dědí z generace na generaci. Můj otec v roce 1945 spoluzakládal český sbor hasičů v Bretnově, jak se kdysi Široká Niva jmenovala. Hrál v hasičské dechovce a byl členem divadelního seskupení. Také můj bratr i já jsme členy sboru. Bratr byl spoustu let také velitelem Sboru dobrovolných hasičů SDH. Nyní je velitelem jeho syn. Mí synové jsou všichni členy SDH. Jeden z nich je starostou SDH už od roku 2007. Mí vnuci, žijící v Široké Nivě, jsou taktéž členy dobrovolných hasičů a soutěží za družstva žáků. Má snacha je velitelkou ženského družstva," popsala starostka Široké Nivy Aleny Mátéová, jak se dobrovolnému hasičství věnují celé rodiny.