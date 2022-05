„Z našeho pohledu se zkrácením projektu kanálu DOL nic zásadního nemění a náš postoj zůstává negativní i v případě jeho omezení „jen“ na úsek mezi polskou hranicí a Ostravou. Důvody jsou nasnadě: fatální a nevratné negativní dopady na unikátní přírodní biotop řeky Odry, strategické podzemní zdroje vody i urbanismus města zůstávají prakticky stejné jako v případě „plné“ varianty kanálu,“ řekl Deníku ostravský primátor Tomáš Macura.

Dodal, že pokud jde o údajný význam vodní cesty pro zásobování strategickými surovinami, nikdo jej prý zatím nijak nedoložil. „Spíš to považuji za argument „vodní lobby“, který se v dané chvíli hodí,“ řekl.

Splavnění jen do Bohumína

Ministerstvo dopravy má v nejbližších dnech ve zkráceném řízení projednat materiál o prospěšnosti projektu splavnění Odry. To proto, aby dotčené obce nemusely držet územní rezervy pro případné splavnění, a nebylo tak bráněno jejich dalšímu územnímu rozvoji. Týká se to zejména ostravské městské části Antošovice, ale i dalších. Stejně tak se problém ve velké míře dotýká i Bohumína.

Podle včera zveřejněné informace na serveru Zdopravy.cz je ale ze hry „dlouhá“ varianta s říčním přístavem ve Svinově, s níž nesouhlasili ostravští zastupitelé. Ministerstvo dopravy však zvažuje variantu, že by lodě končily svou pouť proti proudu už v terminálu v Bohumíně, zhruba čtyři kilometry od hranic.

„Tato věc se stále řeší, hlavní jsou nyní jednání s polskou stranou. Součástí příprav bude i to, že Ředitelství vodních cest zadá zpracování územně-analytické studie,“ uvedl pro server Zdopravy.cz mluvčí Ministerstva dopravy Martin Brychta. Dodal, že studie má „posoudit veškeré aspekty a specifika sledovaného území – tedy nejen dopravní funkci, ale i oprávněné požadavky v oblasti vodohospodářství, životního prostředí a případně turistického ruchu a rekreace“.

Vícha: Stavba musí jít mimo meandry Odry

Podle ministra dopravy Martina Kupky směřuje stát k dohodě s polskou stranou o splavnění části Odry při hranicích s Českou republikou. „Je to dlouhodobý záměr a jedna z těch variant je dovést umělý kanál nějaké tři čtyři kilometry za hraniční čáru a tam vybudovat terminál, který by umožnil další rozvoj dopravních vztahů. Bylo by to podle všech analýz velmi atraktivní a zajímavé,“ řekl Kupka minulý týden v podcastu Cesty Zdopravy.cz. Odra by tak byla splavná jen po Bohumín.

Nově zbudovaný plavební kanál by po polské území minul meandry řeky v hraničním úseku. Kanál by přitom podle ministerstva neubíral vodu z meandrů, protože plavební komora by byla vybavena úspornými nádržemi.

I k této částečné variantě splavnění má město Bohumín výhrady. Podle starosty Petra Víchy je důležitá vládní dohoda, která by měla zaručit, že se stavba vyhne cenným lokalitám meandrů Odry na polské straně, a tím se projekt odsune z územního plánu města.

Piráti: Postup ministra je nepřijatelný!



Zástupcům vládní Pirátské strany vadí, že ministr dopravy z ODS materiál ke splavnění Odry předložil na vládě ve zkráceném meziresortním řízení bez jakékoliv diskuze se zástupci samospráv i koaličními partnery. „To je zcela nepřijatelné,“ říká Zuzana Klusová, zastupitelka Moravskoslezského kraje za Piráty.



„Ministr dopravy tvrdí, že potřebujeme splavnit Odru v "naléhavém veřejném zájmu" kvůli energetické krizi. To bohužel není pravda. Na ministerstvu se někdo snaží manipulovat s veřejným míněním. Musíme si po pravdě říct, že přivést alespoň metr kanálu na české území není žádný státní zájem. Tohle potřebují především Poláci, aby mohli na dopravní stavbu žádat peníze z Evropské unie. Splavnění Odry je v zájmu Polska, ne v našem,“ tvrdí Pirátka Zuzana Klusová.