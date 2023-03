Špičkoví potápěči z celé České republiky se sjeli v sobotu 25. března sjeli do bývalého dolu Hraničná v Rychlebských horách. Konalo se zde cvičení speleopotápěčů České speleologické společnosti, největší akce svého druhu v repulice.

Speleopotápěči v dole Hraničná. | Video: Petr Krňávek

„Rozhodli jsme se uspořádat po nějaké době setkání, aby se ti lidé vzájemně poznali a mohli se potápět ve více lokalitách. Je to pro ně zajímavé a důležité z hlediska rozvoje potápění. Některá štola je rovná, třeba Hranická propast zase vede kolmo dolů, nejde v ní o kilometrové průniky, ale velké hloubky,“ nastínil předseda komise pro speleopotápění České speleologické společnosti Libor Čech.

Štola Hraničná na Javornicku je bývalý železnorudný důl. Podzemní chodby mají mít podle plánů zhruba jednadvacet kilometrů, polovina je zatopena vodou.

„Šachta je z poloviny devatenáctého století a s různými přestávkami fungovala do roku 1967, kdy byla zakonzervovaná. Od roku 2014 jsme ji začali zprůchodňovat a v současnosti je to výjimečná lokalita pro potápění,“ řekl předseda spolku Rychlebská báňsko-historická, kterému důl patří, Jan Pokorný.

Potápěči si na Hraničné cení rozlehlosti zatopených prostor a především čistoty vody.

„Hraničná má jedno specifikum, a to krásnou viditelnost. I když to tu potápěč nezná, může se včas rozhodnout, co udělá, protože v tom prostoru něco vidí a má možnost uvažovat. Když plavete chodbou, kde se pohybujete jen po hmatu, tam se plánovat nedá,“ doplnil Libor Čech.

Setkání jako bylo to sobotní pořádají potápěči sdružení v České speleologické společnosti jednou za rok.

„Speleopotápěči tu provádí jednoduché nácviky záchranných akcí a pohybu v zatopených částech dolu,“ přiblížil program akce předseda základní organizace Hranický kras České speleologické společnosti Michal Guba.

Důl Hraničná je přístupný i pro suchozemské návštěvníky. Prohlídky zde provozovatelé pořádají po předchozím objednání.