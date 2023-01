Na rozdíl od hejtmana Ivo Vondráka, který odmítl, že by kromě samotné volby šel na mítink vyjádřit Pavlovi podporu osobně, se s generálem v pátek ráno krátce setkal jiný z ostravských politiků z hnutí ANO, kteří mu vyjádřili podporu – primátor Ostravy Tomáš Macura. „Moje schůzka s panem Pavlem byla soukromého charakteru a nebudu k ní sdělovat žádné podrobnosti," vysvětlil Macura.

Spontánní podporu obou politiků ocenil Pavel už ve čtvrtek.

„Nežádal jsem je o podporu, to bych si rozhodně nedovolil. Myslím si, že každý má právo se rozhodnout sám, ale musím říct, že si toho velice vážím, protože to určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, a to, čemu nyní čelí, svědčí o tom, že museli projevit osobní odvahu,“ uvedl na adresu Vondráka s Macurou generál Pavel.

Petr Pavel v Ostravě: Fotografie a videa Deníku obletěly Českou republiku

Jeho poslední zastávkou v Ostravě byl dnes dopoledne ocelářský podnik Vítkovice Steel, kde opět promluvil k lidem a snažil se rozptýlit obavy některých zaměstnanců.

Ještě před polednem vyrazil do Brna, kde se má od 16 hodin setkat s lidmi před Janáčkovým divadlem, stejně jako v Ostravě jej mají přijít podpořit osobnosti z veřejné i kulturní sféry, například herci Ondřej Vetchý a Bolek Polívka či jihomoravský hejtman Jan Grolich.