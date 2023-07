Vysněná dovolená? Tam, kde nejsou žádné děti. Bez křiku, pláče, výskání, dovádění a podobně. Stále více lidí preferuje tento druh odpočinku. Říká se mu dovolená bez dětí. Anglicky se označuje jako „adults only“ (pouze pro dospělé). V zahraničí naprosto běžná věc.

Chystáte se na dovolenou bez dětí? Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Hotely pouze pro dospělé jsou po celém světě. „Nejvíc je jich v Karibiku, Thajsku či na Bali,“ uvedla Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia s tím, že tento koncept najdeme nejen v exotických destinacích, ale i v rámci Středomoří. Nachází se běžně i v Chorvatsku, Řecku, Turecku nebo také na Mallorce, Kanárských ostrovech či v Egyptě. Jsou určeny novomanželům na líbánkách, starším cestovatelům nebo menším skupinkám přátel. Další kategorii představují mladí rodiče, kteří si doma zajistili hlídání dětí.

Adults only

„Adults only hotely patří do kategorie ubytování, kde vás nepřekvapí žádné dětské diskotéky, šmoulí domečky, dětské animační programy, dětské kluby nebo atrakce a nebude vás každé ráno budit dětská píseň. V bazénech a SPA nenarazíte na žádné brouzdaliště a skluzavky,“ řekla Jirušková

Hotely určené pouze pro dospělé se nacházejí v podstatě v každé oblíbené dovolenkové lokalitě. Například Řecko, které patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším turistickým cílům, nabízí hned několik adults only hotelů.

„Navštívit můžete například hotel The Island na Krétě určený osobám od 17 let. Další hotel zapovězený dětem mladším 16 let najdete například na Rhodosu. Luxusní dovolenou bez dětského křiku si můžete užít také v Chorvatsku. Sensimar Adriatic Beach Resort umístěný přímo na Makarské riviéře je přístupný dokonce až od 18 let a jeho návštěvníci mohou využít wellness centrum, tenisové kurty nebo se jít pobavit na večerní show,“ doplnila Jirušková.

Svatební cesta

„Jedeme s manželkou do Řecka. Brali jsme se zhruba před rokem, tohle je naše svatební cesta. Děti nám nevadí, to bych rád zdůraznil. Ale chci mít klid. Bez křiku a dětských skluzavek u bazénu,“ řekl Deníku Ondra z Ostravy, podle kterého nebyl problém hotel typu adults only najít v nabídkách cestovních kanceláří a agentur.

Z dostupných statistických údajů vyplývá, že klidnou dovolenou preferují zejména lidé mezi 35 až 60 roky, kteří zájezdy kupují ve větších městech – Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a podobně. „Povolání nám zákazníci při nákupu nesdělují, takže to bohužel netušíme,“ dodala mluvčí společnosti Invia.

Dražší, ale…

Obliba adults only hotelů roste, a to i přesto, že tento typ dovolené je většinou dražší. „Cílovou skupinou pro adults only hotely jsou především movitější klienti, kteří vyhledávají klidnou dovolenou. V téměř devadesáti procentech se jedná o hotelovou kategorii 4 až 5 hvězdiček, tím pádem i luxusní dovolenou,“ uzavřela Jirušková

Stoupající zájem o dovolené typu adults only potvrdila i výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Také podle ní jde o hotely ve vyšší cenové hladině. „Jejich klientelou jsou cestující ze středně až vyšší příjmové skupiny ve věku 35 plus. Klienti nepreferující dětské švitoření, animační programy, tobogány a dětská hřiště se zajímají o hotely adults only v rostoucí míře,“ uvedla Chaloupková.