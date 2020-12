Krnovské cyklisty čeká těžká volba pokaždé, když projíždí Bruntálskou ulicí kolem přechodu pro chodce mezi večerkou a tělocvičnou TJ Lokomotova. „Zebra pro chodce“ je na obou koncích chráněná betonovými bloky.

Bariéra cyklistům nedovolí pokračovat rovně v odstavném pruhu. Cyklista musí sesednout a pár metrů kolem betonové překážky projít pěšky po chodníku. Další možností je najet ke středu vozovky a riskovat pomalou jízdu na kole ve stejném pruhu, kde se auta pohybují padesátkou.

Formálně je vše v pořádku

O tom, jak je toto řešení přechodu kontroverzní, svědčí několikrát za rok střepy z rozbitých blinkrů a světlometů i beton odřený nárazy aut a pokrytý šmouhami od cyklistických nebo motorkářských pedálů. Těžké bloky, které tvoří překážku, bývají občas posunuté od větší kolize.

Noční můrou cyklistů je, že na přechodu mezi betony potkají dva kamiony nebo autobusy v protisměru. Není kam uhnout. Je zde povolená padesátka, ale protijedoucí náklaďáky musí zpomalit podstatně víc, aby se v zúženém prostoru bezpečně minuli „zrcátko na zrcátko“.

Zdroj: Deník/František Kuba

Krnované na tento přechod nadávají, ať už jsou motoristé nebo cyklisté, ale formálně je vše v pořádku. Řešení navrhla autorizovaná firma pro dopravní stavby Udimo Ostrava, a betonové city bloky schválil jak vlastník – Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Ostrava, tak krajský odbor dopravy a Dopravní inspektorát PČR.

Patrioti oznámili: Zátarasy zmizí

Při generální rekonstrukci bruntálské výpadovky a pokládce nového asfaltu betony pochopitelně na čas zmizely. Za této situace se na facebooku Krnovských patriotů objevila neuvěřitelná zpráva: Betonové zátarasy v Kostelci zmizí. Místostarosta Krnova Pavel Moravec (Krnovští patrioti) tuto skvělou zprávu potvrdil: "Při jednáních o opravě komunikací se mi podařilo vyjednat, aby se tam ty betonové zátarasy zpět nevracely,“ informoval místostarosta Moravec pod fotkou zátarasů.

Sklidil uznání jako první zástupce Krnova, který konečně dokázal zbavit město obávané pasti na cyklisty. Radost Krnovanů ale netrvala dlouho.

Beton už je zase zpět

Past na cyklisty se tento týden do Kostelce na čerstvě opravenou komunikaci zase vrátila. „Pan místostarosta právě umístění reklamoval u stavbyvedoucího a měly by být co nejdříve odstraněny,“ komentovali tuto událost Krnovští patrioti. Hned se objevily poznámky o nedodrženém slibu i spekulace, kolik práce a peněz si asi vyžádá instalování a odinstalování „pasti na cyklisty“.

„Větší kravinu tam nacpat nemohli. Tak sem zvědav jestli se dodrží titulek: Betonové zátarasy v Kostelci zmizí. Dovolím si odpovědět sám. Obludné betony tam zůstanou,“ komentoval aktuální vývoj jeden z diskutujících skeptiků.

Deset let boje proti pasti

Jarmila Kobzová z Kostelce jezdila po Bruntálské ulici do práce na kole. Její manžel tuto trasu zná jako motorkář i jako řidič z povolání. V roce 2010 paní Kobzová kvůli „pasti na cyklisty“ jen o vlásek unikla střetu s autem a rozhodla se sepsat petici za odstranění betonů. „Podobné kolizní situace tam vznikají téměř každý den. Udivilo mě, že kromě Kostelečáků petici podepisovali lidé ze všech částí Krnova,“ uvedla Jarmila Kobzová, průkopnice občanského boje za odstranění betonových bariér z Kostelce. Její petici podepsaly přes tři stovky signatářů.

Odpověď na petici

Tehdejší starostka Renata Ramazanová signatářům petice odpověděla: „Tento příklad řešení přechodu přes komunikaci, která je širší než sedm metrů, je uváděn ve všech odborných materiálech Centra dopravního výzkumu Brno, která je garantem norem v dopravní oblasti. Norma stanovuje, že maximální průchozí délka přechodu nesmí být větší jak 7 metrů. U případů, jako je ten v Kostelci, se musí provést stavební řešení například umístěním city bloků, které nejen zkracuje délku přechodu, ale současně přispívá ke snížení rychlosti, které je v dané lokalitě také žádoucí,“ reagovala na petici starostka Renata Ramanová s tím, že motoristé podle pravidel silničního provozu nesmí předjíždět cyklisty na přechodu pro chodce, ani těsně před ním.

„Řidič se k přechodu pro chodce musí přibližovat takovou rychlostí, aby mohl zastavit před ním,“ ocitovala Ramazanová zákon a petici odložila s konstatováním, že kostelecký přechod splňuje všechny stavební i bezpečnostní předpisy. Protesty proti betonům v dalších letech byly rovněž neúspěšné.

Stane se Pavel Moravec prvním zástupcem Krnova, který boj proti zátaradům dotáhne do vítězného konce?