„Svůj dar krve u nás úspěšně darovalo 27 hasičů, což potvrzuje, že dobrovolné dárcovství je u dobrovolných hasičů pevně zakořeněno a můžeme tak s jejich pomocí počítat i my, v transfúzní službě,“ těší Evu Slovákovou, vedoucí sestru odběrového místa Agel transfuzní služby v Bruntále.

K dobrovolným hasičům se letos připojila i Slezská Diakonie Oblast Krnov, Bruntál, kde dobrovolné dárcovství krve aktivně podporuje a motivuje své kolegy a kolegyně vedoucí oblasti Ludmila Vajdová. „I jim paří obrovský dík za to, že přišli a darovali nyní velmi potřebnou krev,“ dodává Eva Slováková.

Na všechny dárce, kteří navštívili odběrové místo v Nemocnici Agel Podhorská v Bruntálu, čekalo bohaté občerstvení a dárky jako poděkování za účast na této akci. I když nebylo ze zdravotních důvodů možné odebrat krev všem z 51 příchozích dárců, celý páteční odběr se nesl ve veselé náladě. „Děkujeme všem dárcům, kteří nás navštívili a budeme se těšit u dalšího odběru,“ uzavírá Slováková.

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 do 65 let a pro darování krve musí být zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém středisku. Den před odběrem by měl zájemce o darování nejcennější tekutiny hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.

Každý, kdo daruje krev nebo plazmu v Agel Transfúzní službě a.s., má nárok na celou řadu výhod. Kromě pracovního volna s náhradou mzdy dárce získá proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitaminy od své zdravotní pojišťovny, občerstvení a odpočet ze základu daně z příjmu, a to za každý odběr 3000 Kč.

Odběrové místo se nachází v přízemí Nemocnice Agel Podhorská v Bruntálu a objednat se k odběru můžete na tel. čísle 800 300 900 nebo přes objednávkový systém: bruntal.odbery.agel.cz.