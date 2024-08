Jaké nevšední zážitky a soutěže nabízí Dlouhé stráně o prázdninách? Kolik dětí už si vysoutěžilo speciální karetní hru Hledej! v červenci? Kde všude mohou děti soutěžit o karetní hru Hledej! až do konce prázdnin?

Hra Hledej! je plná piktogramů vztahujících se k energetice a ČEZ. V červenci už si odměnu vysoutěžily stovky dětí, které přišly do elektrárny na exkurzi se svými rodiči nebo táborovými týmy. Hra bude pokračovat až do konce prázdnin, a to nejen na Dlouhých stráních, ale i v dalších devíti infocentrech ČEZ po celé republice, například u jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo v malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové.