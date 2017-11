Dobří andělé z Bruntálu

„Pomáhat lidem v nouzi zahřeje u srdce. Chtěl bych ten pocit dopřát více lidem,“ říká Ondřej Gronkowiec z bruntálské základní školy.

Dobří Andělé z 9. A ZŠ Jesenická, Bruntál.Foto: archiv školy

Žáci z bruntálské Základní školy v Jesenické ulici se před rokem zapojili do systému podpory rodinám, které pečují o těžce nemocné dítě nebo mají nemocného živitele. Jedná se o nadaci Dobrý Anděl. Pokud je dítěti diagnostikováno například onkologické onemocnění, cystická fibróza, svalová dystrofie nebo někdo z rodičů onemocněl rakovinou, celá rodina se často dostává do finanční tísně.

Příspěvek nadace Dobrý Anděl pomůže situaci zvládnout.

A jak se z obyčejných osmáků stali andělé pomáhající druhým? „Když se nás paní třídní učitelka zeptala, jestli bychom chtěli měsíčně posílat nějaké peníze na Dobrého Anděla, souhlasili jsme. Každý jsme si vybrali částku, kterou měsíčně budeme platit. Dohromady za třídu posíláme 700 korun,“ popsal počátky společného pomáhání David Štěpánek, který se zajímá o příběhy jednotlivých rodin.

„Když si o samotě přečtu příběh některých dětí, které zažívají těžké období, přemýšlím, jak se naše třída podílí, byť nepatrným dílem, na pomoci, kterou potřebují,“ vysvětluje David.

Zapojit se do Dobrého Anděla byl nejlepší nápad. Pomáháme teď dětem a rodičům, kteří prožívají nejtěžší období v životě. Alespoň trošku jim to můžeme usnadnit,“ souhlasí jeho spolužačka Tereza Mrázková.

Děti těší také to, že se do akce zapojili společně. Ne každá třída by dokázala takto táhnout za jeden provaz. „Nezapojili jsme se jako jedinci, ale jako celá třída! Byla bych ráda, kdyby se i jiné třídní kolektivy domluvily a pomáhaly. Není to fakt složité,“ vyzvala případné následovníky jesenické deváté A. Marie Trdlicová.

„Jsem ráda, že jsme se společně zapojili, ukázali, že máme dobré srdce a umíme pomáhat lidem, kteří to potřebují,“ doplnila Tereza Macháčová.

Kromě dobrého pocitu je hřeje i poděkování týmu Dobrého anděla, který bruntálským žákům vzkázal: „Děkujeme, že jste se rozhodli spolu s námi pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Děkujeme, že jste nám věrní.“

Deváťáci tento školní rok skončí, věří ale, že pomoc bude pokračovat. „Přidejte se k nám, vždyť je to tak snadné,“ shodují se. „A nikdy nevíme, kdy se do těžké životní situace můžeme dostat i my,“ uzavírá Matyáš Dvořák.

Dobrý Anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému.



Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci. Vždy první den v měsíci se rovnoměrně rozdělí všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den se posílají rodinám v nouzi.