V sobotu 13. dubna 2024 se v Clarion Congress Hotelu Ostrava koná kongres Občanské demokratické strany (ODS), jehož hlavním bodem bude obhajoba předsednického mandátu premiéra Petra Fialy. Ten nemá protikandidáta, stejně jako první místopředseda Zbyněk Stanjura.

Průběh 31. volebního kongresu ODS v Ostravě, 13. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Petr Fiala na posledním kongresu získal plný počet hlasů. Deník na akci nebude chybět, a proto sledujte náš web a sociální sítě.

Do kongresového centra se od rána sjížděli všichni hosté. Před Clarion Kongress Hotelem Ostrava se shromáždila i šestice demonstrantů. „Chtěli jsme dát zpětnou vazbu nejsilenější volební straně, protože se tady přijeli poplácávat po rameni, jak se jim všechno daří,“ řekl účastník protestu Vojtěch Pícha, zástupce politické strany Levice.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Na kongresu se setká přes 500 delegátů z celého Česka a rovněž i představitelé všech vládních stran. Mezi účastníky kongresu v sále jsou tak už například šéf Pirátů Ivan Bartoš, předseda STAN Vít Rakušan, předseda senátu Miloš Vystrčil, bývalý český politik Petr Nečas, primator Ostravy Jan Dohnal, Zbyněk Stanjura nebo Evžen Tošenovský.

Petr Fiala: Na demokracii se šetřit nedá

Během dopoledního programu dojde ke zvolení předsedy ODS. Premiér Petr Fiala bude svůj mandát předsedy strany obhajovat už popáté. Pokud dojde k jeho zvolení, překoná zakladatele ODS Václava Klause, který byl v čele strany 11 let a osm měsíců. Před nedělním odletem do USA, kde navštíví Bílý dům, na kongresu slíbí, že bude pokračovat v prosazování tradičních priorit strany, jako jsou zdravé veřejné finance či efektivní stát.

Pár minut před desátou přišel do sálu premiér vlády ČR a předseda ODS Petr Fiala. Byl v dobrém rozmaru a když mu novináři řekli, ze 500 lidí na kongresu je moc a měl by šetřit, tak jim odvětil: Na demokracii se šetřit nedá.

V úvodu kongresu došlo k volbě mandátové komise, do jejíž čela byl zvolen Ivan Adamec. „Je zde 513 delegátů, takže kongres může začít,“ uvedl Adamec.

Jurečka i Válek si rýpli do Babiše

Prvního projevu se ujal šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, jelikož posléze bude spěchat na zvolení olomouckého arcibiskupa do funkce.

Marian Jurečka mimo jiné pronesl: „Pro mě jako pro předsedu koaliční strany je důležité, že jsme dokázali najít společnou cestu v tom, aby naše rozhodnutí byla solidární. Pro nás je nesmírně důležité, že neprohrávají občane a budoucnost této země. Ano, důchodová reforma je taková, jakou svět neviděl, jenže Andreji Babišovi nejde o důchodce, ale o hlasy. Chce popřít sám sebe.“

Ocenil i samotného Petra Fialu v rámci evropské a světové politiky. „Je dobré mít premiéra, na kterého můžeme byt hrdí. Petře díky, protože Česká republika má hned jiný zvuk a respekt ve světě. Je to obrovská změna oproti tomu, když nás zastupoval někdo, kdo sice říkal, že má na všechny číslo, ale nedomluvil nic,“ rýpl si Jurečka znovu do Babiše.

Dalším řečníkem byl první místopředseda strany TOP09 Vlastimil Válek. Také poukázal na budoucnost země. I on byl evidentně dobře naladěn. „Chtěl bych omluvit předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou, která se zde ze závažných důvodů nemohla dostavit. Já sá mám bujné sny a nikdy by mě nenapadlo, že budu Petrovi jednou dělat místopředsedu vlády a on bude premiér, a že se na to budu těšit. Petra jsem si vážil už jako rektora a vážím si ho i jako člověka a premiéra vlády České republiky. Na některé věci nemáme stejné názory, ale to je logické. Stejný názor mám prakticly jen s Janou Černochovou, protože nejsem sebevrah,“ uvedl, což vzbudilo hlasitý smích v sále.

I Válek si vzal na paškál hlavního protivníka pětikoalice Andreje Babiše. „Kdybychom ve volbách neuspěli, tak co by se stalo? Pravděpodobně hned v březnu by premiér země, což by byl Andrej Babiš, opíchal většinu občanů této země. Povinně by je opíchal. Ty, co by se nenechali, by potrestal. My jsme naopak povinné očkování proti covidu zrušili,” perlil dále Válek a bavil obecenstvo.

V čele ODS je Fiala od roku 2014 a protikandidáta stejně jako v minulých letech nemá. „Nominaci na předsedu ODS ve všech krajích získal Petr Fiala, na 1. místopředsedu v drtivé většině krajů Zbyněk Stanjura. Nominace na místopředsedy získali v krajích: Martin Kupka, Alexandr Vondra, Martin Baxa a Eva Decroix,“ řekl mluvčí ODS Jakub Skyva.

Zvolený předseda získá mandát na dva roky, se kterým povede stranu do červnových evropských, podzimních krajských a senátních voleb, ale také do sněmovních voleb s řádným termínem na podzim příštího roku. Premiér je zastáncem dosavadního spojenectví s lidovci a TOP 09 v současné vládní koalici Spolu. Podle průzkumů ale seskupení zaostává za opozičním hnutím ANO. „Situace je a bude mimořádně vyhrocená. Hnutí ANO a SPD se volby budou snažit využít k tomu, aby oslabily naši pečlivě budovanou pozici v Evropě a pokusily se překreslit i domácí politickou mapu. Věřím, že jedním z hlavních úkolů ODS je udržet důvěru lidí ve stát, v zodpovědnou demokratickou politiku, takže něco takového nesmíme dopustit,“ uvedl Fiala k letošním volbám v pozvánce na kongres.

Bartoš: Pojďme se zaměřit na regiony, kde vládnou populisté

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který je v Moravskoslezském kraji už pomalu jako doma, ve svém projevu poděkoval předsedovi ODS, že zvládnul i evropské předsednictví. „Zvolení Petra Fialy není jen dobrou zprávu pro samotnou ODS, ale pro celé Česko. Náš obrázek v zahraničí teď vypadá úplně jinak než za předchozí éry. Z remcající země někde na pomezí středu a východu Evropy nás Petr Fiala posunul jasně na západ,“ zmínil mimo jiné Rakušan a pochválil své vládní kolegy, třeba za stav silnic v Česku nebo za odvahu udělat pořádek ve státních financích.

„Máme za sebou úspěšné vládnutí a před sebou ještě rok a půl. Často slyšíme od Andreje Babiše o obyčejných lidech a našich lidech. Já se ale ptám, kdo jsou ti naši lidé? Jsou to poslušné ovečky, které za nějaké zvýšení sociálního příspěvku poslušně táhnou tam, kam populisté potřebují? Nebo jsou to rozhodní sebevědomí občané, kteří mají odvahu být sami zodpovědní za to, co dělají co představují,” konstatoval v projevu místopředseda vlády Vít Rakušan.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš ve svém projevu upozornil na solidně pokračující digitalizaci a i on ocenil práci Petra Fialy i současné vlády. „Pokud má být naše vláda nadále úspěšná, musí být úspěšný i každý ministr a ministryně. Jsem rád, že se nám se všemi daří hledat řešení, protože kdyby to nefungovalo a my si házeli klacky pod nohy, tak by to nemělo smysl. Změny v rozpočtu musíme umět vysvětlit a musí být nastavené tak, aby pomohly všem lidem, protože co je největším kapitálem naší země? No právě lidé, kteří zde žijí a pracují. Takže já říkám: pojďme společně usilovně pracovat nejvíce tam, kde momentálně kralují populisté, protože ti pak v těchto regionech přicházejí k lidem s jednoduchými leč neefektivními řešeními,“ dotkl se Bartoš Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje, kde právě ANO a SPD sbírají nejvíce voličů. Právě na zlepšení situace občanů v těchto krajích by se chtěla pětikoalice zaměřit.

Zhruba v 11.10 hodin se kongres přesouvá k hlavnímu bodu programu, kterým je zvolení předsedy ODS. Jiný nominovaný, než stávající předseda není, proto je Petr Fiala jediným kandidátem na šéfa strany.

„Mám si dát v pondělí kávu v Bílém domě, a to chvilku trvá, než se tam letadlem dostanu,“ omluvil Fiala svůj plánovaný dřívější odjezd z kongresu.

Premiér nejdříve poděkoval svým kolegům za spolupráci a následně přešel k hlavnímu projevu: „ Lidé si nás volí v dobách, kdy naše republika čelí velkým výzvám. V dobrých časech vlády socialistů a populistů rozhazují na všechny strany a je jim úplně jedno, kdo to zaplatí. Proto je tady ODS, která to může zachránit. Někdo to pro naši zemi dělat musí,“ řekl například premiér.

Po 12. hodině se volební místnost zpřístupnila všem delegátům, kteří postupně vhazují lístky do volebních uren.

Po volbě vedení se delegáti budou zabývat i dalšími otázkami, jako jsou evropské volby a vládní angažmá strany. Večerní program zahrnuje obecnou diskusi o budoucnosti ODS. V rámci nedělního programu je v plánu například politická diskuze, volba výkonné rady, rozhodčí komise nebo kontrolní a revizní komise. Deník bude u toho, a proto sledujte náš web i sociální síť X @denikms.