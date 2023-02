Sobota v kraji: tisíce domácností bez proudu, Bruntálsko zasáhla sněhová bouře

„Mám nadějnou zprávu, že by v Krnově měl snad už do léta otevřít další zubař, který postupně v dalších měsících zvládne absorbovat 1000 až 1500 pacientů. Připravujeme navíc program finanční podpory vzniku nových stomatologických ordinací ve městě. Pokud vše klapne, chtěli bychom jej zastupitelům předložit ještě na jaře,“ informoval starosta Krnova Tomáš Hradil.

Nápad Romana Šmuclera: zapojit učitelky

Starosta Krnova kromě dobré zprávy o příchodu nového zubaře zveřejnil na Facebooku fotografií prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera s jeho výrokem: „Zuby mohou dětem kontrolovat učitelky. Mladí zubaři jsou drazí.“

Krnovany zaujal chrup Romana Šmuclera, který navzdory chybějícímu řezáku vypadá skvěle.Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

„Pan Šmucler, to je opravdu zábavný chlapík. Pamatuju si, jak jsme se loni setkali v rozhovoru v televizi. Posteskl jsem si nad nedostatkem zubařů v našem regionu a on odpověděl, že plácám. Kdo tady opravdu plácá, nechám na vašem posouzení. Naštěstí máme my Češi vytříbený smysl pro humor a tak jsem se v jedné z reakcí na jeho nápad dočetl, že dospělým by mohli zuby kontrolovat na poště,“ komentoval Tomáš Hradil nápad, aby učitelky ve škole kontrolovaly dětem zuby.

Sníh zasypal Jeseníky: auta mají problémy, hrozí laviny

„Šokující titulek já vím. Ale umělá inteligence a mobil dokáže najít nejenom kožní nádor ale už i zubní kaz. Často je lepší screening mobilem, než jen prohlídka jednou za rok. Klasickou stomatologii, kdy se “vrtaly zuby”, je třeba poslat na smetiště dějin,“ obhajuje Roman Šmucler svůj výrok o zapojení kantorek do hledání zubních kazů.