Pietní akt provázel položení již sedmnáctého krnovského stolpersteinu. Je přímo na krnovském náměstí, a nese jméno Adolfa Schulhabera z místní židovské obce. Tento obchodník s textilem v roce 1914 postavil honosný dům přímo naproti krnovské radnice. V přízemí zřídil prodejnu, která před válkou, za války, za socialismu, a vlastně až dones nabízí Krnovanům textilní zboží.

ZAHYNUL NEZNÁMO KDE

Krnovský rodák Adolf Schulhaber byl do Terezína transportován 28. ledna 1942. Vzápětí byl deportován do ghetta Izbice, kde se čekalo na transporty do vyhlazovacích táborů. Dodnes není zřejmé, jestli Schulhaber zahynul v některém z nich nebo už v Izbici. Výměrem krajského soudu v Brně byl v roce 1946 prohlášen za mrtvého.

Po příchodu nacistů byl Schulhaberův podnik arizován, včetně domu na krnovském náměstí. Po válce přešel do majetku města. Tomáš Sedlák jménem organizátorů připomenul, že stolpersteiny mají své příznivce i kritiky. Kámen v dlažbě, po kterém se chodí, pro někoho není pietní.

Na druhou stranu každý, kdo si chce přečíst jméno na stolpersteinu, se na tom místě spontánně skloní. Kde bychom měli vzpomínat na zmizelého člověka, jehož ostatky skončily na neznámém místě? Nejspíš tam, kde bydlel. Na ulici, po které chodil stejně jako dnes my.

„Zakladatel této tradice pan Gunter Demnig už se osazování kamenů osobně neúčastní, je však vždy nutné od něj získat souhlas, což jsme také ve spolupráci s krnovskou radnicí učinili. Technické služby nám pak pomáhají s položením kamene,“ uzavřel Tomáš Sedlák.

Kameny zmizelých

České „Kameny zmizelých“ jsou součástí evropského projektu Stolpersteine, jehož autorem je německý umělec Gunter Demnig. Upomínají na osudy těch, kdo byli nacisty deportováni, vyhnáni, zavražděni či spáchali sebevraždu. Doslovný překlad slova Stolpersteine je kameny, o které je třeba klopýtnout (zavadit pohledem). V Krnově jich dosud bylo umístěno šestnáct, a to v ulicích Jeremenkova, Mikulášská, Soukenická, a také na náměstí Minoritů a na Hlavním náměstí. Ten zatím poslední se jménem Adolfa Schulhabera byl sedmnáctý.