Kromě 90 hasičských jednotek z Moravskoslezském kraji působí také odřad z Královéhradeckého kraje s velkokapacitními čerpadly ve Starém Bohumíně, dále 6 skupin hasičů z Jihomoravského kraje pomáhá v Krnově a ve Vrbně pod Pradědem, kde odčerpávají vodu z menších objektů. S velkokapacitním čerpadlem přijel i odřad z Plzeňského kraje, působí v Bohumíně. V MSK je zapojeno celkem 9 velkokapacitních čerpadel.

Co dělat s uhynulými zvířaty

„Jednou z dílčích činností krajských hasičů je i manipulace s uhynulými zvířaty, která jsou bohužel jedním z důsledků ničivých povodní. V těchto úkonech budou významně vypomáhat dobrovolní hasiči. Chci všechny občany upozornit, aby byli z hygienických důvodů velmi opatrní, když by chtěli mrtvá těla odklízet sami. Rozhodně je potřeba používat ochranné pomůcky, které budou k dispozici na obecních úřadech. Mršiny je nutné odevzdávat výhradně v kafileriích, které je zpracují. Děkujeme zařízení v Mankovicích, které bude uhynulá zvířata přijímat zdarma, právě tam budou hasiči mrtvá zvířata svážet,“ sdělil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Humanitární pomoc

Na celém kraji funguje humanitární pomoc, při které hasiči Moravskoslezského a Olomouckého kraje využívají i vrtulníky. „Ze vzduchu bylo zatím dodáno 18 tun potřebného materiálu, 6 tun bylo dopraveno na Bruntálsko, 12 tun na Jesenicko. Nadále platí výzva směrem k veřejnosti, že jsou vítané nejen základní potraviny a kosmetika, ale také odklízecí pomůcky a nářadí. To vše je stále nedostatkovým zbožím. Prosíme, než materiální pomoc na sběrná místa a do potravinových bank ponesete, ověřte si, co je potřebné a co naopak není. Usnadníte tím celý proces koordinace humanitární pomoci,“ vysvětlil hejtman kraje Josef Bělica a vyzval občany, aby humanitární pomoc nosili na krajské sběrné místo v Ostravě-Porubě na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v ulici 17. listopadu. Sběrných míst je v kraji několik, informují o nich jednotlivé obce na svých stránkách.

Vojáci pomáhají, kde se dá

Významnou pomoc při řešení následků povodní zajišťuje v Moravskoslezském kraji také Armáda ČR. „Stovka vojáků už v Opavě provádí úklidové práce ve veřejných budovách. Dalších 140 vojáků během dneška přijede z Vyškova, Přáslavic a Bechyně, budou k dispozici v Krnově, Branticích a Zátoru. Do kraje kvůli poničeným mostům míří vojenská rekognoskační skupina a specialista z Univerzity obrany, aby posoudil možnosti výstavby dřevěných konstrukcí jako náhradních mostů,“ řekl hejtman kraje Josef Bělica.