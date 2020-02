V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší.

Anketu najdete na této stránce pod článkem.

Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

OKRES BRUNTÁL

1. Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Název projektu: Týden bez hranic…

Popis: Setkávání seniorů a mladých lidí, je vždy velmi příjemným zážitkem pro obě strany. Děti přinášejí radost do každodenních dní seniorů žijících v domově a studenti získávají jiný pohled na stáří, které nemusí být jen šťastné. V rámci projektu bychom rádi propojily tyto tři věkové kategorie. Projekt s názvem: Týden bez hranic … by byl organizován v následujícím harmonogramu: 1. den – setkání s žáky ze základní školy a společné vzpomínání na téma mládí našich seniorů, výroba drobných dárků 2. den – setkání s žáky ze základních školy a společně strávený čas sportovním dnem – mezigenerační olympiáda, s vyhlášením vítězů a oceněním poražených 3. den – taneční terapie p. Petra Velety, které by se účastnili také studenti střední školy v Krnově a pomohli seniorům s tancem a pohybem v průběhu dne zábavnou formou 4. den – setkání se studenty a společné vzpomínání na téma školy našich seniorů, výroba drobných dárků 5. den – pozvání dědy a babičky na kafíčko do mateřské školy – téma společné tvoření a povídání.

2. Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace, Klášterní 34, 79399 Osoblaha

Název projektu: Masopust

Popis: V rámci našeho masopustu dojde k propojení seniorů a dětí z MŠ v rozsahu celého masopustního týdne. Senioři předají své dlouholeté zkušenosti, vzpomínky, tradice a děti získají nové dovednosti, návyky, vzpomínky a udrží tradice svých předků. Celotýdenní spolupráce obou generací vyvrcholí masopustním posezením.

1. vytvoříme lidové masopustní masky: žid, pohřebenář, nevěsta, ženich, turci, medvěd, klibna, kominík, smrt, masky řemeslníků.

2. připraví se popeleční středa podle tradic.

3.společné pečení koláčů, koblih, božích milostí a pečiva.

4. vepřové hody: ukázka výroby jitrnic, tlačenky škvarků, sekané, smažáku.

5. masopustní veselice, která bude obsahovat: průvod masek, masopustní hostinu, zvyky-babský mlýn, ostatky, vodění medvěda, muzikanti, pochovávání basy.

3. Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, Okružní 16, 792 01 Bruntál

Název: Mezigenerační zahradní olympiáda

Popis: Soutěž mezigeneračních družstev (dětí z MŠ, žáků ZŠ, studentů SŠ, aktivních seniorů a uživatelů našeho centra) v obsahově různorodých disciplínách.