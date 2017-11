Dluhové poradenství je nejvyužívanější

Bruntálští občané dluží jen na takzvané jistině, tedy na základním dluhu, přes miliardu korun.

Vedoucí pečovatelské služby Lucie Burdová (vlevo) a ředitelka společnosti Help – in Jana Hančilová na výstavě fotografií ze života klientů této společnosti.Foto: Ladislav Olejníček

Patnácté výročí svého založení si letos připomíná bruntálská obecně prospěšná společnost Help – in.

Začínala velmi skromně – čtyři úředníci, přesněji úřednice, z tehdejšího Okresního úřadu Bruntál začali v roce 2002 v hotelu Slezan bezplatně provozovat sociální poradnu. Od poloviny následujícího roku zahájila činnost pečovatelská služba, která má v současnosti bezmála dvě stovky klientů.

Od roku 2007 se Help – in zabývá také tak zvanou rodinnou asistencí. Tato sociální služba je zaměřená na sociálně slabé rodiny, na jejich podporu, aby děti z těchto rodin mohly zůstávat doma a nedostávaly se do dětských domovů.

Sociální poradna se postupně rozšířila i o tak zvanou fakultativní činnost, což je dluhové poradenství. V dnešní době je to nejvyužívanější služba vůbec „Moc nás to netěší, ale vzhledem k tomu, že bruntálští občané dluží jenom na jistině přes miliardu korun, je tato služba mimořádně důležitá a my máme o zábavu postaráno,“ řekla s trochou nadsázky ředitelka společnosti Help – in Jana Hančilová.

Společnost Help – in původně působila v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem, postupně svou činnost rozšířila a dnes své služby nabízí také v Horním Benešově, Světlé Hoře, Městě Albrechticích a Moravském Berouně.

Pokud by se někdo chtěl se společností Help – in blíže seznámit, může v Městské knihovně v Bruntále navštívit fotografickou výstavu ze života klientů společnosti.

„Šlo o to, kam to za těch patnáct roků dotáhli v pečovatelské službě. Co umí lidem nabídnout, jak jsou lidé spokojení. To, co jsem viděl, bylo pro mne příjemným překvapením,“ řekl autor fotografií Pavel Rapušák.

Ladislav Olejníček