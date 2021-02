Infocentra Skupiny ČEZ, které fungují u většiny tuzemských elektráren, mohla v uplynulém roce fungovat celkově pouze půl roku. Na Dlouhých stráních padl i přesto rekord, o který se postaralo 66 tisíc prázdninových návštěvníků, téměř o dvaadvacet procent více než v dosud rekordním roce 2017.

"Celkem vloni navštívilo přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně přes 88 tisíc fanoušků energetiky, počet návštěvníků tedy i přes všechny restrikce meziročně klesl jen o šest procent," informoval Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ.

V současnosti, kdy je informační centrum opět mimo provoz, využívá provozovatel ke zkvalitnění zázemí informačního centra. Například v těchto dnech finišuje kompletní rekonstrukce sociálního zázemí.

"Z celkového počtu 88162 návštěvníků Dlouhých strání absolvovalo přes dvaadvacet tisíc zájemců exkurzi v podzemních útrobách elektrárny. Dalších více než 66 tisíc lidí se nechalo vyvézt lanovkou k horní nádrži," vyčíslil Sobol.

Populárnější než Temelín

V celoročním součtu návštěvníků zůstaly Dlouhé stráně na špici všech infocenter ČEZ, následovány dvojicí bezemisních jaderných zdrojů Temelín (34 359 návštěvníků) a Dukovany (15 432 návštěvníků).

„Máme radost, že se naše infocentra stala pro turisty v létě takovým tahákem. Předpokládali jsme, že spousta lidí bude trávit dovolenou v Česku, a proto jsme pro návštěvníky připravili letní kampaň Krajinou Skupiny ČEZ," rekapituluje prázdninovou sezónu vedoucí infocenter Kateřina Bartůšková, která dodala: "Díky kampani si mohly rodiny s dětmi během návštěvy infocentra taky zasoutěžit a odnést si na památku naše plyšové maskoty. S Watíkem nebo Joulinkou si teď doma hraje skoro dva tisíce malých fanoušků energetiky.“

Virtuální prohlídky online

"Druhá vlna pandemie infocentra na podzim znovu uzavřela, lidé se však mohou do energetických provozů i přesto podívat. Stačí jim k tomu jen počítač. "Online se mohou registrovat na virtuální prohlídku Temelína, Dukovan, Ledvic nebo elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Díky virtuálním prohlídkám a 3D modelům uvidí i to, co jim běžné živé exkurze nabídnout nemohou," popisuje Sobol a doplňuje: "Třeba výměnu paliva v jaderné elektrárně, strojovnu větrné elektrárny 80 metrů nad zemí nebo přivaděč k turbíně vodní elektrárny, kudy se běžně valí desítky kubíků vody na vteřinu."

Jdou s dobou

„Celý svět se učí více fungovat v online prostředí, proč by tedy naše elektrárny měly být výjimkou? Loni jsme některé z nich zdarma a virtuálně zpřístupnili alespoň školákům a od letošního ledna se k nám už může podívat kdokoliv z široké veřejnosti. Cíleně jsme prohlídky nabídli také domovům pro seniory, jejichž možnosti trávení volného času jsou nyní velmi omezené," uvedla Kateřina Bartůšková.

Termíny se plní rychle

"Zájem o on-line prohlídky zatím překonal veškerá naše očekávání. Lednové termíny se tak rychle zaplnily, že jsme museli přidávat další. Věřím, že nevšední virtuální zážitek je tou nejlepší pozvánkou k budoucí návštěvě našich infocenter. Těšíme se, až u nás po otevření zájemce o energetiku znovu uvítáme osobně,“ uzavírá Kateřina Bartůšková.

Doba trvání virtuální prohlídky je mezi tři čtvrtě až hodinou. On-line prohlídky jsou zdarma a připojení probíhá přes Microsoft Teams. Virtuálně se mohou zájemci podívat do jaderných elektráren Temelín a Dukovany, uhelné elektrárny Ledvice a dále do většiny vodních, solárních či větrných elektráren na území České republiky.

Informace pro zájemce o online exkurze:

• www.cez.cz/infocentra

• www.facebook.com/SkupinaCEZ/ a na Instagramu @SkupinaCEZ

Termíny virtuálních prohlídek pro veřejnost:

• www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne