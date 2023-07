„Před pěti lety se zřítila jedna z hlavních zdí. Obec to zajistila, ale chodit tam je krajně nebezpečné. Nikdo tam nemá co dělat,“ reagovala na díry v plotě jedna z místních obyvatele.

Zajímají vás další díly unikátního seriálu Příběhy opuštěných budov? Klikněte na obrázek.Zdroj: DeníkCo s rozlehlým objektem, na to recept nemá. Seniorka se spíše kloní k tomu, aby obec ponechala kapli a zbytek srovnala se zemí.

„Kdyby s tím tehdejší majitelé něco udělali hned po požáru, nedopadlo by to takto. Každopádně něco by tu historii mělo připomínat,“ přemýšlela zhruba sedmdesátnice, jež žije v bytovém domě vedle zámku.

Není řešení

Podle místostarosty Dlouhé Loučky Pavla Beneše panuje mezi obyvateli i napříč zastupitelstvem shoda na zachování alespoň části rozpadajícího se historického objektu.

„Jak velké, na to se už pohledy výrazně liší: od navrácení velké části do původního stavu, přes zachování kaple, po záchranu některých fragmentů,“ poukázal starosta.

Obec, která objekt koupila od soukromého vlastníka v roce 2018, aby předběhla spekulanty, nemá na opravy ani likvidaci části objektu finance.

„V části, kterou bychom chtěli zachovat, se udělala provizorní střecha, aby nedocházelo k zatékání a další degradaci. Co dál? Je to problém, který zatím nemá řešení. Nejsou peníze,“ dodal Pavel Beneš.

Podle původní varianty by rekonstrukce celého zámku a jeho přeměna na sociální účely nebo byty stála přes 400 milionů korun. Tento odhad je však zhruba pět let starý.

Zachování kaple a likvidace zbytku zámku odhaduje vedení obce na více než 50 milionů, což výrazně přesahuje výši ročního rozpočtu obce.

Koupě nelitují

Debaty v Dlouhé Loučce směřují k tomu, že by do budoucna mohla být zachráněna právě barokní kaple a navazující část severní věže. K této cestě se kloní i Zámecký tým, který organizuje záchranné sbírky a brigády.

Než zastupitelé rozhodnou a obec najde chybějící finanční zdroje, bude každoročně v rozpočtu vyčleňovat do 500 tisíc korun. Na řešení případných havarijních situací, úklid areálu či projektovou přípravu.

„Rozhodně však nelitujeme toho, že jsme zámek koupili. Je to velká zátěž, to ano, ale pozemky mají svoji hodnotu. Zámek stojí vedle parku, kde se odehrává kulturní a společenský život obce. Nechtěli jsme dopustit, aby se pozemky dostaly do rukou spekulantů, kteří by nás tlačili k něčemu, co bychom rozhodně nechtěli,“ uzavřel starosta Dlouhé Loučky.

Kde stojí: obec Dlouhá Loučka, část Horní Dlouhá Loučka



Kdy a kým byl postaven: v letech 1708 až 1709 na popud velmistra Řádu německých rytířů Franze Ludwiga z Beirheimu



Zámek v Dlouhé LoučceZdroj: DENÍK/Jiří KopáčKdy a jakou zažil největší slávu: Zámek plnil funkci letního sídla velmistra Řádu německých rytířů. Za napoleonských válek sloužil jako lazaret. V roce 1927 byl upraven na rezidenci kardinála a olomouckého arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště, který abdikoval v roce 1920.



Odkdy chátrá: v prosinci 1985 zámek vyhořel. Vystřídalo se několik majitelů, ale žádný neměl v úmysl zámek obnovit. V roce 2018 koupila zámek obec, která hledá cestu, jak zachránit alespoň jeho část.

Arcibiskupova rezidence i sklad obuvi

Zámek v Dlouhé Loučce nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr Německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. Kolem roku 1830 dostal objekt klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště. Zámek v Dlouhé Loučce. Historický snímek.Zdroj: Zámecký tým, se souhlasem

Zámek naposledy sloužil jako sklad obuvi a v prosinci 1985 vyhořel. Právě požár stojí na počátku jeho zkázy.

Do roku 2019 vlastnila zámek zlínská firma Elitex strojírna, od níž objekt s pozemkem o výměře přes pět tisíc metrů a zahradou o rozloze více než tisíc metrů čtverečních koupila Obec Dlouhá Loučka.

Řád německých rytířů, který u soudu bojoval za vrácení budovy základní školy v Dlouhé Loučce, zájem o záchranu někdejšího reprezentativního letního sídla velmistra neprojevil.

