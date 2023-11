Na Osoblažsku staví dvě větrné elektrárny. Vysoké budou přes 130 metrů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Firma RenoEgergie z Klimkovic zahájila v blízkosti Dívčího Hradu stavbu dvou věží větrných elektráren, které i s rotorem přesáhnou výšku 130 metrů. Práce na betonování elektráren by měly probíhat, dokud to počasí dovolí, pak bude stavba zazimována. Elektrárny by měly být uvedeny do provozu na konci příštího roku.

Staveniště větrných elektráren u Dívčího Hradu | Video: František Kuba