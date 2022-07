Obec Dívčí Hrad na Osoblažsku měla v červnu 7,7 % podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel. To se vymyká z průměru okresu Bruntál (5,5 %) i průměru České republiky (3,1 %). Vedení obce Dívčí Hrad investuje do projektů, od kterých si slibuje nová pracovní místa.

Nezaměstnanost má ve spádové oblasti Dívčího Hradu snížit také výstavba výrobní a skladovací haly v místní části Sádek. Sádek u Dívčího Hradu potkal typický osud pohraniční "sudetské" obce. Po odsunu se oblast vylidnila.

Původně zemědělský areál

Za socialismu zde fungoval rozsáhlý zemědělský areál, který patřil Státním statkům Bruntál. Po revoluci statky zanikly a přes snahu místních zemědělců a podnikatelů mnohé budovy v areálu zchátraly a postupně bylo nutné je bourat.

„V roce 2018 jsme odkoupili rozpadlou zemědělskou budovu na okraji areálu bývalých statků. Zamýšleli jsme tuto budovu zbourat a nabídnout prostor k podnikatelským aktivitám. Nakonec jsme však připravili komplexnější projekt, a to demolici budovy a výstavbu nové haly pro podnikatelské využití,“ popisuje začátek projektu starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Třímilionová dotace

Projekt získal třímilionovou dotaci z programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje, takže obec mohla pustit do práce.

V letech 2020 – 2022 bylo získáno stavební povolení a byl vybrán dodavatel stavby. „Letos v dubnu jsme s dodavatel uzavřeli smlouvu na stavbu haly. Na konci června jsme již hotovou halu za 6 miliónů korun převzali. Jedná se o obdélníkovou halu, která stojí na části původní rozpadlé haly. Zbytek půdorysu původní haly bude sloužit jako parkoviště a manipulační plocha,“ přibližuje starosta Bezděk.

Samotná obec ale nehodlá v hale podnikat. Nabídla ji k dvacetiletému pronájmu místním i přespolním podnikatelům. Nový nájemce, který splnil podmínky výběrového řízení, si halu může převzít na podzim po kolaudaci. Prozatím bude v hale skladovat materiál pro lehkou zámečnickou výrobu. Později by chtěl zájemce do haly přemístit část své výroby vzduchotechniky.

„Díky této investici, kterou podpořil Moravskoslezský kraj, vzniknou v obci minimálně tři nová pracovní místa. Současně s tím bude v obci působit nový zaměstnavatel, který přichází z jiného regionu. Možná se to zdá některým občanům málo, ale uvědomme si, že to je minimální počet zaměstnanců a časem, až dojde na výrobu, může být v hale zaměstnáno až deset pracovníků. S novým podnikatelem jsem již jednal i o možnosti rozšíření haly, popř. výstavby další haly v sousedství té stávající. Tím by došlo k dalšímu, razantnímu, nárůstu pracovních míst v Dívčím Hradě,“ zamyslel se Bezděk nad budoucnosti Dívčího Hradu.