Díky stavbě nádrže Loděnice našli pravěké pohřebiště

/ROZHOVOR/ Také jste už někdy, třeba na oslavě, viděli na talíři krásné růžičky a nemohli uvěřit tomu, že jsou z mrkve či ředkvičky? Líbí se vám, když někdo umí ovoce a zeleninu nakrájet tak, že je skoro škoda to sníst? Možná jste si to i sami zkusili, ale možná byste to v případě potřeby raději nechali na odbornících.