Deníku to v pondělí řekl Petr Rabas, předseda Moravskoslezského klubu Karviná. „V neděli jsme si pro děti jeli a předali je rodičům. V pondělí jsme tábor předčasně ukončili,“ prozradil Rabas. Vedoucí tábora volali záchranáře v sobotu večer poté, co si několik z 35 dětí začalo stěžovat na střevní potíže. Lékař na místě děti vyšetřil a ty, které měli známky zdravotního postižení, nechal převést do nemocnice.