Paní učitelka v Branticích má v první třídě 10 dětí, zatímco v klasické škole jich bývá průměrně 22. V malotřídní škole občas splývají jednotlivé ročníky, když se společně vzdělávají čtvrťáci se třeťáky i s páťáky. Školní výuka se přirozeně potkává s družinou, kluby, kroužky, doučováním nebo s prací na výzdobě školy nebo na školním časopise.

Díky této atmosféře v září nastoupil do brantické školy nový pan učitel angličtiny. Jmenuje se Jaroslav Konvička, a kromě pedagogické práce je známý také jako spisovatel a překladatel.

V duchu Komenského metody škola hrou se svými žáky vytvořil v rámci Anglického klubu video Brantické války, které pobaví děti i dospělé. A navíc z něj každý spontánně pochytí pár anglických slovíček.

"Svět upadl do chaosu. Kontinenty jsou zmítány globální pandemií viru Covid-19. Vládcové všech zemí činí zbrklá rozhodnutí. Restauratéři neví, jestli nakoupit čerstvé mléko. Kadeřnictví se postupně proměňují v psí salóny. Lidé jsou bezradní, a nevědí, co dělat. Jen v malé vesničce jménem Brantice je to všem jasné," začíná vtipná školní parodie Hvězdných válek.

"Rád bych veřejnost upozornil také na Vánoční koledu, kterou v Branticích složily dvě žákyně a pak jsme ji natočili jako videoklip. Pořád se setkáváme s předsudky vůči malotřídkám, ale podívejte se sami, jaká pozitivní a kreativní atmosféra na této škole přímo kvete," představil své nové pedagogické působiště Jaroslav Konvička.

Z klipů je zřejmé, že v Branticích škola baví děti i učitele. V Branticích hladce zvládají výzvy, které před školy po celém světě postavil nevyzpytatelný pandemický režim roku 2020.

Hygienická opatření plná zákazů, příkazů a strachu z nemoci v Branticích nikomu nepokazila chuť zapojit se do předvánočního tvoření.