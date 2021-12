Jenže doba je jiná a velmi dobře si to uvědomují také děti z Moravskoslezského kraje. Právě jich se totiž redaktoři zeptali na to, co by si kromě materiálních věcí přáli k Vánocům. A vzkaz Ježíškovi je zřejmý: přines nám konec koronaviru a již řečené zdraví.

„K Vánocům bych si přála, abych už mohla chodit normálně do školy a do kroužků a nemusela být pořád doma v karanténě,“ říká například dvanáctiletá Vaneska z Kopřivnice. Podobně to vidí i desetiletý Bohoušek z Vrbna pod Pradědem.

„Přál bych si, aby naše rodina byla zdravá, aby byli všichni na sebe hodní a nebyly žádné pohromy a války. Aby lidé na celém světe prožili Vánoce v klidu a míru, měli střechu nad hlavou. A aby skončil covid a proticovidová opatření, abychom už nemuseli chodit v maskách a na testy,“ zněla jeho odpověď.

Konec pandemie, karantén i roušek by si moc přála třeba i jedenáctiletá Tereza z Karviné nebo patnáctiletá Eliška z Opavy. „Všem ostatním přeji, aby k sobě byli více milejší,“ dodává pak Eliška ještě odpověď na další otázku, a sice co by děti přály ostatním.

„Já bych ostatním přála, aby mohli být pohromadě se svou rodinou a užili si nádherné Vánoce,“ přidává Tereza z Karviné. Krásný vzkaz pak měla pro ostatní Klárka z Orlové, která v lednu oslaví své čtvrté narozeniny: „Aby se všichni měli rádi a nikdo nezlobil. Ale já si stejně přeju ty hračky!“.