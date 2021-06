Jako správný turistický průvodce má v rukávu nejen spoustu znalostí, ale i zážitky, o které se s námi ráda podělila.

Kdo by si pomyslel, jak atraktivním turistickým cílem může být exkurze do vrbenské smuteční síně, kolumbária a na hřbitov. Koordinátor pohřebních činností Petr Čuj je ve svém oboru uznávaný expert. Má svou práci rád, takže je pro něj samozřejmostí představit zájemcům své pracoviště a plány, jak ho ještě zvelebit.

V období památky zesnulých pořádá ve Vrbně pod Pradědem dny otevřených dveří. Ve smuteční síni už má připravenou obrazovku, aby mohl hostům pustit prezentaci o historii a tvůrcích zdejšího pohřebiště. „Manžel tu smuteční síň před lety pomáhal stavět v akci Z,“ prozradila Helena Rusková.

Pyramida s tajemným nápisem

Helena Rusková má prochozené všechny stezky v okolí. U lesní cesty z Vrbna do Andělské Hory si před lety povšimla kamene ve tvaru pyramidy s podivným německým textem. Kdo sem postavil pomníček a proč?

Překlad přináší spíš další otázky než odpověď: „Rychle přijde smrt, jak mučitel. Člověku není lhůta žádná dána. V půli cesty sražen, z plného života odvolán. Ať připraven odejít či nikoliv, musí se před svého Soudce postavit.“ Helena Rusková se rozhodla té záhadě přijít na kloub. Obcházela pamětníky a zájemce o historii.

Sova na Poštovní cestě

„Až úplně na konec jsem oslovila pana Jaromíra Kummera, který znal odpověď. Ve starém turistickém průvodci z roku 1888 našel informaci, že se pomníčku říkalo Sova, protože měl nahoře sošku sovy. Ta sova, co je tam dnes, není původní. Této cestě se říkalo Poštovní, protože se tudy vozily zásilky koňským dostavníkem. Chodil po ní také kněz, kterého jednoho dne postihla mrtvice a zemřel. Pomník označuje místo, kde skonal. Pan Kummer sice nedávno zesnul, ale jeho vědomosti a znalosti dál předávají turistům infotabule na Poštovní cestě,“ upozornila Helena Rusková na zajímavost, kterou moc turistů nezná.

Zdroj: Deník/František Kuba

Kousek za Sovou stával na Poštovní cestě Půlmílový kříž. „Tyto kříže se stavěli k cestám, aby forman nebo pocestný věděl, že už má polovinu cesty za sebou. Rakouská poštovní míle měla něco přes sedm kilometrů.

Půlmílový kříž oznamoval, že je to od něj 3,5 kilometru do Vrbna i do Andělské Hory. Původní dřevěný kříž se samozřejmě nedochoval, ale v listopadu 2010 byl vztyčen nový na stejném místě,“ představila Helena Rusková další pozoruhodné místo.

Rarita: zvonička u paneláku

Před válkou ve Vrbně místní evangelická komunita koupila rekreační dům, který postavila rodina průmyslníků Primavesi. Na jeho zahradě si evangelíci postavili dřevěnou zvonici, kterou za socialismu obklopily paneláky. Zvonička je ve své jednoduchosti krásná a hodnotná, takže ji Ministerstvo kultury 29. dubna 2016 prohlásilo za kulturní památku. Velkou zásluhu na tom má právě Helena Rusková.

Zdroj: Deník/František Kuba

„Když jsem se o ten objekt začala zajímat, dozvěděla jsem se, že Karel Michalus ze spolku Přátelé Vrbenska společně s tehdejší ředitelkou gymnazia a zastupitelkou města paní Hradilovou se už kdysi pokoušeli o prohlášení zvoničky za kulturní památku, ale z nějakého důvodu to řízení nebylo dotaženo. Tak jsem začala komunikovat s evangelíky, památkáři, archiváři, s městem i s úředníky. A vidíte, povedlo se,“ upozornila Helena Rusková. Bohužel dnes je zvonice v soukromých rukou a s majitelem je obtížná komunikace.

Spravedlivý duch hor Praděd

Vrbno leží na trojsoutoku Bílé, Střední a Černé Opavy, takže ani voda nemohla na výlete chybět. Helena Rusková nás pozvala ke trojici nových rybníků, aby nám ukázala, kde začíná nová naučná stezka Cesta kolem vody. Vede z Vrbna až do Karlovic. Na infotabulích se dozvíte spoustu zajímavostí o rostlinách a zvířatech závislých na vodním ekosystému.

Výlet nemohl skončit nikde jinde, než u pomníku slavného rodáka, spisovatele, historika, přírodovědce, sběratele jesenických pověstí a znalce jesenických dialektů němčiny Josefa Lowaga (1949-1911). Čeští čtenáři teprve před deseti lety objevili jeho literární svět zalidněný skřítky, kobolty, gnómy a říčními vílami, jimž vládne mocný, ale spravedlivý duch hor Praděd. „Víte, že ve Vrbně existuje jediné místo, odkud je vidět Praděd?,“ rozloučili se průvodci "Deníku na návštěvě" Helena Rusková s manželem.