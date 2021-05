Jak se žije ve Vápenné? Pojďte na návštěvu

Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? V dalším díle oblíbeného seriálu Deníku se tentokrát opět podíváme na Jesenicko, a to do Vápenné.

Rok založení: 1358

Počet obyvatel: 1205

V roce 2017 se Vápenná stala Vesnicí Olomouckého kraje. Vápenná proslula především výrobou vápna. Vznikly zde první kruhové pece na vápno a tři velké firmy vápenického průmyslu. Zároveň se v okolí začaly objevovat ve stále hojnějším počtu lomy na žulu a částečně i mramor – a také dílny na jejich zpracování. ŠKOLA VE VÁPENNÉ MÁ ŠVIH Jela na výjimku, nyní musí rozšiřovat. Škole ve Vápenné se daří Přečíst článek › ROZHOVOR SE STAROSTOU Měla by obec podnikat? Dnes bych se tomu už nebránil, říká starosta Vápenné Přečíst článek › MINIPOLIKLINIKA VE VÁPENNÉ? Do Vápenné se vrátí lékař. Snad otevřeme do švestek nebo do dušiček, říká Přečíst článek › NA SKOK VE VÁPENNÉ Zdroj: Deník/Petr Krňávek Tip na výlet - Krajem Rychlebských hor Krajem Rychlebských horZdroj: Petr Duffek

začátek stezky u kapličky ve Vápenné

Naučná stezka Krajem Rychlebských hor vás na 20 zastaveních seznámí s historií obce Vápenná, místní přírodou i pamětihodnostmi. Vede kolem Ztraceného vodopádu, přes Lví horu i kolem jeskyní Na Pomezí. Stezka tvoří ucelený okruh. Začíná u kapličky ve Vápenné a končí u obecního úřadu. Dlouhá je asi 35 kilometrů. Zdroj: Deník