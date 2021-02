Chloubou Města Albrechtic je zámek Linhartovy. Také Slezské Rudoltice a polská Moszna lákají turisty na své zámky. Nyní tyto zámky spojily své síly do společného projektu.

Město Albrechtice před půl rokem předalo zámek Linhartovy stavební firmě Factory 2014 s.r.o. Tak začala realizae česko-polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“.

Zámek Linhartovy:

„Protože jde o památku, dohlíží na stavební práce autorizovaný odborný dozor, inženýr architekt Dehner. Běžný stavební dozor zajišťuje Pavel Volek. To, že má stejné příjmení jako bývalý starosta Města Albrechtic Luděk Volek, je jen náhodná shoda,“ představila rekonstrukci linhartovského zámku starostal města Albrechtic Jana Murová - celý rozhovor se starostkou Města Albrechtic o současné situaci NAJDETE ZDE.

Hotovo by mělo být do konce června. Kastelán Jaroslav Hrubý už chystá zahajovací výstavu. Vyrábí papírové sluhy, vojáky a šlechtice, aby atmosféra čerstvě opraveného zámku evokovala šlechtické sídlo.

„Pan kastelán i stavebníci už odvedli spoustu práce, tak doufáme, že v létě už bude epidemiologická situace taková, aby zámecká sezona mohla proběhnout naplno. Máme na prázdniny domluvené prohlídky, zahajovací výstavu i expozici polských umělců,“ uvedla starostka Města Albrechtic.

U podobných přeshraničních projektů je potřeba mít pevné nervy. „Na začátku jsme museli několikrát opakovat soutěž. Jde o společný mezinárodní projekt tří partnerů z roku 2016. Polská strana žádala nějaké administrativní změny, které realizaci zdržely. Kromě opravených zámků bude dalším krokem turistická a cyklistická mapa, která všechny tři zámky propojí, a chystá se také společná propagace zámků,“ doplnila Murová.

Zamiloval si svůj domov

Zdenek Caisberger z Města Albrechtic objevuje krásu svého domova z ptačí perspektivy. Je držitelem průkazu k pilotování dronu.Zdroj: Zdenek Caisberger

Zdenek Caisberger má ve Městě Albrechticích stavební firmu, která dává práci desítkám místních. Vizitkou jeho práce je například opravené nádraží ve Slezských Rudolticích nebo zbrusu nová zastávka v Amalíně. Aktuálně v Rudolticích opravuje zámeckou vinárnu. Současně se snaží pomocí kamery, fotoaparátu a dronu zachytit krásu zdejšího regionu a předat ji také ostatním. Systematicky s kamarády mapuje zdejší pamětihodnosti a přírodní zajímavosti ze země i ze vzduchu - VÍCE ZDE.

Nové, ale záměrně křivé

Zámek čeká výměna oken a elektroinstalace, nové dveře i podlahy. V době, kdy památka fungovala jako skladiště, byly zámecké stropy zpevněny traverzami.

„Ty zůstanou na svém místě jako nosný prvek, ale zmizí pohledově. Nový strop se dělá tak, aby na něm vznikly drobné nerovnosti. Rovné stropy a perfektní pravé úhly by neodpovídaly historické době, kdy byl zámek postaven. Když se nasazovaly nová okna, tak se naplno ukázalo, jak je vlastně fasáda křivá. Právě řešíme, jestli raději dokřivit okna nebo vyrovnat okenní otvory. Nahoře okno sedí, a dole u parapetu dělá rozdíl i deset centimetrů. Jde o dvojitá okna, často je úplně jiné vevnitř a jiné venku,“ uzavřela starostka Murová.

Kritika opravy chodníku

Opravu chodníku ve Městě Albrechticích v Tyršově ulici přijali obyvatelé „vilové čtvrti“ s rozpaky. Některá stoupání a klesání považují za příliš příkrá, a nelíbí se jim ani sloup veřejného osvětlení uprostřed chodníku. Maminky s kočárkem nebo člověk invalidním vozíkem zde budou mít problémy.

V zimním období to v místech se sklonem dost klouže. „Nejsem jediný, kdo došel k závěru, že se s takto odvedenou prací nesmíme spokojit a že je v zájmu občanů, dát chodník do souladu s předpisy i se zdravým selským rozumem a to dříve, než se tam někomu něco stane,“ komentoval výsledek stavebních prací za milion korun albrechtický zastupitel Zdeněk Veselý. Na stejný problém upozorňoval také bývalý zastupitel Mikuláš Galuszka.

Rarita: přechod pro opilé slepce

Přechod pro chodce tvoří kromě tradičních pruhů zebry také hmatové prvky pro nevidomé. Vodicí pás je vystouplý, aby ho slepec mohl vnímat holí nebo hmatovými vjemy přes podrážku.

Ve Městě Albrechticích se podařilo vybudovat klikatý vodící pás, který je ideální pro nevidomé v podroušeném stavu, kteří si to po přechodu šněrují klikatou chůzí. Dříve jsme byli zvyklí vídat takové řešení přechodů pro vrávorající spoluobčany jen na fotografiích z Ruska. Ve Městě Albrechticích jsou na svou atrakci náležitě hrdí. Tak originální přechod nemá žádná obec široko daleko.

Z HISTORIE OBCE

Rok založení: 1377

Počet obyvatel: 3499

Slavní rodáci:

František Gel (1901 – 1972), novinář, rozhlasový zpravodaj a spisovatel literatury faktu

Miloslav Gajdoš (*1948), český kontrabasista, učitel hudby a skladatel

Zajímavosti:

Císařovna Marie Terezie povýšila roku 1776 Albrechtice na municipální město, tj. mělo svou samosprávu a soudní pravomoc. Ve znaku obce najdeme vousatého muže s věncem z bílého topolu na hlavě i kolem beder, který drží v levici větev stromu s listím a pravici má v bok.

*Zdroj: www.mesto-albrechtice.cz

Tip na výlet: Městský turistický okruh

28 km dlouhá trasa okolo Města Albrechtice

Chcete-li poznat úchvatné okolí Města Albrechtice vydejte se Městským turistickým okruhem, který můžete začít u Vrchu Dubí a pokračovat dál k Poutní hoře, zřícenině Burkvízu, Zámku Linhartovy, dvojrozhledně Hraniční vrch, kapličce Biskupice a dojít zpět k Vrchu Dubí. Kompletní trasa má 28 kilometrů a je středně náročná. Součástí okruhu je také Pohádková stezka.