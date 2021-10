Za komunistického režimu byly evangelické kostely bezdůvodně bořené například v Holčovicích nebo Andělské Hoře. Těžko uvěřit, že v Křišťanovicích byl lehce zachovalý evangelický kostel zbořený ještě v roce 2002. Navzdory protestům památkářů státní Pozemkový fond rozhodl o demolici.

V Křišťanovicích v 18. století žila početná komunita evangelíků, která toužila po modlitebně, ale císař Josef II. se svými církevními reformami jim udělal čáru přes rozpočet. Když nezískali povolení, postavili si evangelíci v roce 1782 na černo aspoň neoficiální prkennou modlitebnu.

Byli za to popotahováni, ale modlitebnu jim už úřady nezrušily. Farář do Křišťanovic dojížděl z pruského Slezska jen dvakrát ročně. Roku 1921 se splnil sen křišťanovických evangelíků. Byl položen základní kámen ke stavbě skutečného evangelického kostela. Toho, který byl roku 2002 státními orgány zbořen.

Evangelíci museli kostel darovat

Po odsunu německých obyvatel se evangelická víra z Křišťanovic téměř vytratila.

Od Německé evangelické církve po válce v roce 1945 převzal kostel sbor Českobratrské církve evangelické v Bruntále. Poslední bohoslužba se v kostele konala roku 1956.

Modelář Jakub Ščupák v Křišťanovicích vyrobil model zbořeného evangelického kostela podle dochovaných fotografií. Zdroj: Deník/František Kuba

O pár let později přijeli do Křišťanovic zemědělští brigádníci z Ostravy, kteří zničili vnitřní zařízení kostela. V roce 1971 získaly kostel do pronájmu Československé státní statky, které v něm zřídily sklad obilí a náhradních dílů. Roku 1988 evangelíci pod nátlakem kostel státním statkům „darovali“. Při transformaci statků se kostel stal nepotřebný a pozvolna chátral.

Ve střeše i ve věži sice byly díry, některá okna byla rozbitá, omítka byla poškozená, ale statika kostela byla naprosto v pořádku. Náklady na demolici představovaly něco přes dva miliony korun. Taková částka by stačila na provizorní opravu zastřešení. To by umožnilo záchranu a opravu kostela v budoucnu. Jenže co s evangelickým kostelem v obci, kde evangelíci nežijí?

Zastupitelstvo bylo pro demolici

Pozemkový fond ČR se snažil převést kostel do vlastnictví obce, ale zastupitelstvo Křišťanovic ho odmítlo. V roce 2002 se Pozemkový fond dohodl s památkáři, že nechá z kostela odstranit střechu a otlouct omítku. V tomto stavu měl být kostel zakonzervován.

V červnu 2002 byla z kostela podle dohody odstraněna střecha a otlučena omítka, ale zastupitelstvo obce v čele s tehdejší starostkou Evou Švejdíkovou odhlasovalo, že evangelický kostel má být zbořen. Pozemkový fond využil skutečnosti, že v létě 2002 byla pozornost médií a veřejnosti upřena na tragické záplavy v Čechách, a navzdory dohodě uzavřené s památkáři nechal kostel v září 2002 skutečně zbořit.

Při demolici se ukázalo, že obvodové zdivo nebylo nijak narušeno a po stránce statiky byl kostel ve velmi dobrém stavu. Kostel nebyl kulturní památkou, takže památkáři nemohli proti demolici zasáhnout.

Co s evangelickým hřbitovem?

O osudu evangelického kostela se rozhodovalo dávno před tím, než se Jitka Rozkošná stala starostkou Křišťanovic. Její předchůdci nabídku evangelického kostela odmítli. Ona dostala nabídku evangelického hřbitova.

Evangelický hřbitov v Křišťanovicích obec převezme do svého majetku.Zdroj: Deník/František Kuba

„Evangelický hřbitov zatím není obecní, ale brzy bude. Možná už byla podána smlouva s návrhem na vklad. Hřbitov je ve stráni přímo naproti obecního úřadu. Evangelická komunita v Křišťanovicích dávno zanikla, tak nám evangelická církev hřbitov nabídla, jestli to nechceme bezúplatně převzít. Zrušený hřbitov nám k ničemu není, leda tak budeme mít práci s údržbou. Na druhou stranu co jinéhos tím pozemkem? Praktické využití žádné, ale pokud bude v našem vlastnictví, aspoň ho můžeme nějak pietně upravit. Nebo ponechat jak je. Pozemek s takovou historií těžko využít jinak, než pietně a s úctou k zesnulým,“ uzavřela starostka.

ZAJÍMAVOST OBCE

Křišťanovický jasan

Památný jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v Křišťanovicích nepřehlédnete. Roste u silnice, která vede do Moravského Berouna. Památným stromem byl vyhlášen již v roce 1973.

Křišťanovický jasan.Zdroj: Deník/František Kuba

Obvod jeho kmene měří přibližně přes 5,6 metru. Výška stromu je 27 metrů. Jasan je vitální, a zdá se být v dobrém zdravotním stavu, ale na kořenových nábězích už se objevují první dřevokazné houby. Jeho stáří se odhaduje na necelá dvě století.

Je otázkou zda Křišťanovický jasan pamatuje Lichtenštejny, kteří zdejší panství vlastnili až do poloviny 19. století.