První písemná zmínka o obci Hlinka německy Glemkau je z roku 1267. Tehdy se nazývala Glynik. Obec dostala svůj název v souvislosti s místní těžbou hlíny. Hlinka byla součástí osoblažského panství olomouckých biskupů. Tvrz, která zde stála, je poprvé zmíněna v manských deskách olomouckého biskupství v roce 1512. V roce 1850 se Hlinka stala součástí okresu Krnov. O 110 let později byla začleněna do okresu bruntálského. Dominantou obce je kostel svatého Valentina z roku 1813, který byl prohlášen v srpnu 1993 kulturní památkou České republiky. Dnes v obci žije 195 obyvatel.

Obec vtažená do sporu

Maltézský řád existuje tisíc let. Panství na Osoblažsku včetně Hlinky získal v roce 1768. Majetek rytířů stát převzal do svého vlastnictví v říjnu 1948. V devadesátých letech ho převedl na obec Hlinka.

To, že byl rytířům přiznán statut restituenta, byla pro řád jen první polovina úspěchu. Aby mohli převzít svůj zkonfiskovaný majetek, k tomu ještě potřebovali právně dořešit pozdější převod vlastnických práv ze státu na obec. Tak byla Hlinka vtažena do sporu.

„Stali jsme se první obcí v České republice, která vedla spor s Maltézskými rytíři. Ne že bychom se my sami chtěli soudit o majetek, ale restituent si nás vyhlédl jako obec, kde se nějak rozhodne precedentní případ. Podstatou byl právní problém, zda lze soudně napadnout přídělový systém zkonfiskovaného majetku obcím,“ vysvětlil podstatu sporu s řádem starosta Hlinky Marcel Chovančák. Obec Hlinka v roce 1991 převzala od státu pozemky v dobré víře, že se jedná o právně čistý převod.

Nezpochybnitelný vlastník

Maltézští rytíři sice žalovali Hlinku, ale za právní kroky učiněné státem.

"Mezi obcí a restituentem nebyla zášť. Oběma stranám šlo o totéž. Ať soud určí nezpochybnitelného vlastníka. Nakonec jsme navrhli mimosoudní vyrovnání s podmínkou, že ze strany restituenta se zastaví žaloba a nebudeme si strategické pozemky navzájem blokovat. Šlo nám třeba o naše fotbalové hřiště, hřbitov a podobné pozemky, které obec ke svému fungování nutně potřebuje. Nikdo nechtěl, aby se dál protahovalo. Chtěli jsme jednat s jednoznačným vlastníkem, který pro obec bude partnerem. Teď už třeba víme, kdo má platit daň z nemovitostí,“ uzavřel starosta Chovančák ohlédnutí za érou, která právě skončila.

Smění statek za pozemky

Obec už domluvila směnu obecního lesa a pozemků za statek v majetku Maltézského řádu. Obec nechce mít v centru rozpadlé budovy a pasivně čekat jestli nový majitel začne statek spravovat.

„Jsou tam nepotřebné kravíny, chátrající haly, kanceláře, jídelna a podobné budovy. Zastupitelstvo podpořilo můj dlouhodobý záměr, že bývalý statek směníme za obecní pozemky. Obec umí na nevyužité areály spíš sehnat dotace a najít budovám nové využití, než soukromý investor. Proto jsme se spojili s Maltézským řádem a dohodli jsme se na směně,“ dodává starosta.

K TÉMATU

Hlinka sice má školku pro nejmenší děti, ale škola tu naposledy fungovala v osmdesátých letech. Marcel Chovančák se v Hlince narodil. Jako žák třetí třídy základní školy měl židličku přesně na stejném místě, kde dnes sedí v křesle starosty.

Starosta Hlinky začínal na úřadě jako třídní svačinář

„Já jsem tady v Hlince chodil do školy jen ve třetí třídě, když se předělávala osoblažská škola. Seděl jsem v poslední lavici přesně na tom samém místě, kde mám dnes křeslo starosty. Tamhle byla katedra s paní učitelkou a v obecní zasedačce jsme měli tělocvičnu, ale cvičilo se taky na chodbě,“ rozhlíží se starosta Chovančák po své kanceláři. První i druhou třídu absolvoval v Osoblaze.



„Pak z nějakého důvodu najednou bylo v Hlince přes třicet třeťáků. Od čtvrté třídy jsme se už zase učili v Osoblaze. Chodil jsem dolů ke schodům pro mlíko a rohlíky, a pak jsem frajeřil na spolužáky, že mám funkci třídního svačináře a pokladníka. To byly první funkce, které jsem v této budově zastával. Asi jsem se osvědčil, protože pak mi pak svěřili i funkci vlajkonoše. No a pak jsem sem vrátil na stejné místo už ve funkci starosty,“ říkál Marcel Chovančák - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍM MUŽEM OBCE SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE

Tip na výlet: K Pavlovickému rybníku

Při návštěvě Hlinky byste rozhodně neměli minout přírodní rezervaci Velký Pavlovický rybník, která je od obce vzdálena asi 3 kilometry severovýchodně a nachází se na hranici katastrů tří obcí: Hlinky, Osoblahy a Slezských Pavlovic.

Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybníkZdroj: Iva Židková

Rybník a okolní mokřady jsou domovem až sta druhů ptáků, z nichž třetina patří mezi druhy zvláště chráněné. Spatřit tak můžete například vzácnou čírku modrou, bukáčka malého či volavku bílou.

Rybník s rákosinami a loukami napájený Sádeckým potokem je navíc významným útočištěm vodních a mokřadních živočichů. Žije zde například kuňka obecná, rosnička zelená či skokan skřehotavý.