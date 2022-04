Život na vrcholu Jeseníků: Obnoví v Dolní Moravici věhlas Moravické kyselky?

/SERIÁL DENÍKU, FOTOGALERIE/ Leží na tahu z Rýmařova do Malé Morávky a Karlové Studánky. Počet obyvatel se zde pohybuje do 400. S nadmořskou výškou 600 - 827 m.n.m. je jednou z nejvýše položených obcí v okrese Bruntál. Další zastávkou seriálu Deník na návštěvě se stala obec Dolní Moravice. Její historie sahá až do konce 13. století, kdy náležela k panství Sovinec.

Dolní Moravice leží pod hřebeny Jeseníků. Kromě 388 místních obyvatel zde potkáte také spoustu chatařů, chalupářů a turistů. | Foto: Deník/František Kuba

V obci se nachází několik chráněných staveb, mimo jiné filiální kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1795 s renesančním kněžištěm a V Dolní Moravici u Moravického potoka stojí přístřešek se zdrojem kyselky. Moravická kyselka bývala vyhlášená vysokým obsahem oxidu uhličitého a železa. Moravická kyselka Pamětníci se ale shodují, že v poslední době se její vlastnosti mění. Dnešní Moravická kyselka připadá pamětníkům nějak slabá. Jako by zředěná obyčejnou vodou. „Je pravda, že dnešní kyselka je podstatně slabší, než bývala. Možná ty změny souvisí s různými výkopy v okolí, třeba jak se dělala kanalizace. Dokonce se o Moravickou kyselku zajímala soukromá firma, která ji chtěla stáčet. Když si udělala průzkum podloží, ukázalo se, že ten zdroj kyselky je dost chatrný a nestabilní, takže časem se může její vydatnost ztrácet a složení měnit. Proto od toho podnikatelského záměru odstoupili," popsal situaci starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček. Po těchto zkušenostech se obec obrátila na hydrogeologa Petra Ulahela s dotazem, zda je možné najít lepší a vydatnější zdroj Moravické kyselky. Za dva průzkumné vrty obec zaplatila 150 tisíc korun. Kousek od původního zdroje kyselky se v šestnáctimetrové hloubce podařilo ve vrtu naměřit daleko vyšší koncentrace železa a oxidu uhličitého. Kyselka z nového vrtu „Kyselka z nového vrtu je výborná, ale přijde mi teď přece jen chuťově jemnější, než jak si ji pamatujeme. Ta původní taky víc bublala. Byla tak hutná, že člověk měl problém vypít celou sklenici naráz. Vypráví se historky, že když si tu někdo nabral plný barel, občas to vystřelilo špunt nebo roztrhlo kanystr. Pak se asi kyselka začala míchat s vodou z potoka a její kvalita se zhoršovala. Teď právě odebíráme vzorky pro hygienu, tak uvidíme, jak se obsah plynů a minerálů změnil z pohledu laboratoře. Je pro nás důležité zjistit, zda voda z nového vrtu nějak změnila složení po zimě, nebo zůstává stabilní," uvedl starosta Dolní Moravice Pavel Kopeček. Očekává, že pravidelným čerpáním se obsah oxidu uhličitého zvýší. Dolní Moravice nestojí o lanovky a velké hotely. Ceny chat vystřelily nahoru Obec počítá s tím, že se starý altánek zboří. Už chystá výběrové řízení na nové čerpací místo hned vedle. Půjde o typově stejný objekt postavený přímo na vrtu. Odběrové místo se upraví a okolí vydláždí. Ojedinělá památka: Švédský most K turistickým atrakcím Dolní Moravice patří Švédský most. Tento barokní most přes řeku Moravici pochází přibližně z poloviny 18. století. Datum vzniku mostu se odhaduje podle doby instalace nedaleké sochy sv. Jana Nepomuckého, která je stejně jako most kulturní památkou. Tato socha je datována rokem 1751. Jedná se o dvouobloukový most z neopracovaného lomového kamene. Označuje se jako most švédského typu. U nás je tato mostní konstrukce dost ojedinělá. Výjimečnost mostu spočívá ve výrazném vyklenutí mostovky oproti běžnějším mostům. Ty mají mostovku vyklenutou jen mírně nebo téměř opticky vodorovnou. U mostu v Dolní Moravici je vyklenutí velmi dobře patrné. Původně byl most bez zábradlí, dnes je na mostě novodobé řetězové zábradlí. OBRAZEM: Hadí královna, nejmohutnější lípa Jeseníků. Koluje o ní horrová legenda Hned vedle kamenného Švédského mostu byl vybudován nový silniční most. Kamenný Švédský most dnes slouží pouze jako turistická stezka.