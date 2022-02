Devadesátky: rodáci se vrací vzpomínat

Odsunem byla kontinuita osídlení Rudné přerušena. „Němečtí obyvatelé se sem začali vracet až v devadesátých letech. Samozřejmě ne proto, aby to tady skoupili nebo aby se domáhali vrácení majetku. To byl jen zpočátku úplně zbytečný humbuk kolem těchto návštěv. Pamětníci k nám přišli zavzpomínat na dětství, a podívat se, jak dnes vypadá dům, který nosí ve vzpomínkách. Samozřejmě pamětníci stárnou, takže s časem návštěv ubývá. Moc si vážím toho, že asi před třemi lety mi osud dopřál vyslechnout osobní vzpomínky dcery posledního německého starosty,“ uvedl starosta Radomír Tománek.

Většinou se němečtí rodáci ubytovali v Karlově Studánce jako turisté, a pak vyráželi na výlety do obcí, kde žili jejich předci. Někteří současní obyvatelé Rudné jsou v kontaktu s potomky odsunutých původních starousedlíků. Tak se podařilo uskutečnit i schůzku s dcerou posledního německého starosty Rudné. Prožívala zde válku a jako šestiletá holčička byla zařazena do odsunu.

Našla na úřadě svůj dětský pokoj

„Měl jsem na paní spoustu otázek, jak to tehdy v Rudné vypadalo. Z vyprávění rodiny a svých vzpomínek si ale pamatovala z té doby jen nejbližší okolí svého domu. Naštěstí bydleli přímo tady v budově dnešního obecního úřadu. Její tatínek pracoval jako poštmistr a byl starostou obce. Přímo tady na úřadě kdysi bývala pošta, kde dostal přidělený služební byt. Paní nám přesně popsala, jak to zde vypadalo a fungovalo. Dokonce poznala místnost, kde měla svůj dětský pokoj. Bylo to pro ni těžké, když tatínek musel nastoupit do wehrmachtu a zůstaly tady samy s maminkou. V budově pošty, dnešního úřadu, za války vzniklo něco jako second hand. Tady se v době válečného nedostatku shromažďovaly obnošené věci a dary pro chudé,“ prozradil starosta Tománek, co se dozvěděl o období na konci války.

Po dosídlení tato bývalá pošta sloužila Rudné jako vesnický obchod – Jednota. Obec budovu odkoupila, opravila a od prosince 1997 opět slouží jako Obecní úřad.

Na odsun čekali ve škole

Radomír Tománek se do Rudné pod Pradědem se svými rodiči a bratrem přistěhoval ve dvou letech. Vyměnili si své osobní vzpomínky z dětství s dcerou posledního starosty přesto, že je dělilo více jak 25 let. Bavili se jako dva rodáci, kteří v Rudné pod Pradědem prožili dětství. „Byli jsme se podívat také ve škole. Tam si paní přesně vybavila kachličky, po kterých chodila, když se škola změnila na sběrný tábor pro německé obyvatele. V jedné třídě byli ubytovaní sovětští vojáci. Jejich rodina společně s dalšími byli umístěni hned vedle. Tady je před samotným odsunem ještě obrali o zlato, hodinky a cennosti,“ sdělila své vzpomínky před odsunem spojené se školou.

Zmizel rybník, hřbitov a spousta domů

Podle starých fotek musela být Rudná před válkou nádherná obec. Čtyři hospody a rychta v původní historické podobě se dochovaly na několika málo historických fotografiích. Obec tvořilo mnoho zemědělských usedlostí s polnostmi. Na návsi před rychtou byl rybník a přímo uprostřed na ostrůvku socha svatého Jana Nepomuckého.

„Tento ostrůvek se sochou byl s břehem spojený dřevěnou lávkou se zdobeným zábradlím. Pořádaly tam bohoslužby pod širým nebem a procházely kolem něj slavnostní průvody, např. Johanesfest. Současnou dominantou obce je kostel. Dříve býval u kostela obrovský hřbitov. Dosídlení novými obyvateli nebylo vždy úspěšné. Do pohraničí se stahovali tehdejší zlatokopové, kteří odtud odvezli vše, co mělo nějakou cenu. Bohužel k minulé době patřilo také potlačování a likvidace vzpomínek na německé osídlení. V důsledku toho byl zrušen původní německý hřbitov. Náhrobky rozkradeny nebo rozbity a posloužili k zavezení rybníku na bývalé návsi. Rybník byl zrušen úplně a podařilo se zachovat jen sochu sv. Jana Nepomuckého, která stojí v parku místě bývalého rybníka která je jedinou kulturní památkou obce. Mnoho původních domů, které se nepodařilo dosídlit, bylo zbouráno. Centrum obce tím utrpělo, ale místní část Nová Rudná dopadla ještě hůř. Tu zbourali ze čtyř pětin. Došlo k tomu až dlouho po válce. Příčinou zániku nemovitostí nebyly přímé válečné škody, ale nepodařené dosídlení,“ povzdechl si Radomír Tománek, jehož dům stojí právě v Nové Rudné na místě bývalého zničeného domu.

Svět ze starých fotografií

Jak navázat na život německých obyvatel, kteří zde žili po staletí? „Odsun byla pro Rudnou velká rána, která předznamenala její současnou podobu. Pamatuji si z dětství půdorysy zbořených domů a cesty k nim. Pamatuji, kde bývaly rybníky. Zažil jsem ještě některé veliké zpustlé baráky, které už pohltil čas. Historických fotek obce není mnoho k dispozici. Stará Rudnou si můžeme připomenout více jak Novou Rudnou. Podařilo se dohledat jen dvě fotky s celkovým pohledem na Novou Rudnou, na kterých je vidět spoustu domů a gruntů. V padesátých letech se s ničím nepárali: všechno staré musí pryč! Z celé Nové Rudné zůstalo asi šest původních baráků. Zachoval se například penzion Mariana, bývalá škola. Na fotce z předválečné Nové Rudné je místní sbor třiceti hasičů. Dnes už tu hasiče nemáme,“ shrnul starosta poválečný vývoj Rudné pod Pradědem.

Po odsunu sem přišli lidé s jinými kořeny, s jinými kulturními zvyklostmi. Mezi dosídlenci byla řada zlatokopů, kteří přidělené domy místo opravování vykradli. Život v podhorské vesnici nebyl pro každého. Po velkém bourání se místo domů k bydlení začaly v Nové Rudné budovat spíše rekreační objekty.