Podívejte se, „adventní zázrak“: Bruntálskem chodil anděl, třeba i na transfúzi

„Pro dárce, kteří k nám chodí darovat krev a plazmu, pořádáme mnoho akcí a soutěží, domlouváme slevy u místních firem a připravujeme benefity za jubilejní odběry. Snažíme se tak motivovat dárce k pravidelnému darování krve a plazmy. Úzce spolupracujeme s Českým červeným křížem, který je hlavním propagátorem bezpříspěvkového dárcovství krve. Pouze dárci s bezpříspěvkovými odběry mohou obdržet plakety a medaile prof. MUDr. Jana Jánského. Jsme velice rádi, že i město Bruntál nám vychází vstříc a podporuje dárcovství krve, mimo jiné i sdílením informací a akcí na webových stránkách a sociálních sítích města,“ sdělila Marcela Kučerková, referent Agel Transfúzní služby.

Darování krve v Bruntále.Zdroj: Agel

Benefitem pro dárce krve a plazmy na Bruntálsku je mimo jiné i sleva 10 % na jednorázový vstup do Wellness Bruntál, 10% sleva na inscenace uváděné Divadlem Bruntál, nebo sleva 10 % z ceny všech tuzemských i zahraničních pobytů CK ATIS se sídlem v Bruntále.

Dárci krve a plazmy mají dále nárok na odpočet ze základu daně z příjmu, a to za každý odběr 3000 Kč, stravné ve formě poukázek a pracovní či studijní volno po 24 hodin od příchodu k odběru. Další výhodou pravidelného dárcovství krve je, že má dárce přehled o svém zdravotním stavu, díky vyšetření krevního vzorku, které se provádí před každým odběrem.

Dobrovolní hasiči z Bruntálska pomáhají také dárcovstvím krve

Agel Transfúzní služba podporuje i Český národní registr dárců dřeně. Proto společně s Registrem naplánovali na 22. únor 2022 „Nábor hrdinů“, kdy bude možné na Transfúzní službě v Bruntálu vstoupit do registru a dát tak novou šanci lidem, kteří potřebují pomoc nejvíce. Kritéria pro vstup do registru jsou velmi podobná kritériím pro dárce krve a plazmy, pouze je pro zájemce věkově ohraničen, a to od 18 do 35 let.

„Český národní registr dárců dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, výzkum a inovace lékařského vybavení. Přestože je v registru už přes 100 000 dobrovolníků, stále pro každého cca čtvrtého pacienta lékaři dárce nenajdou. Řešením, jak najít dárce pro opravdu skoro každého nebo každého pacienta, je rozšířit základnu dobrovolníků darujících svým zápisem k nám naději všem současným i budoucím pacientům,“ sdělila Klára Conková, manažerka ČNRDD.

Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Agel Transfúzní služba s odběrovými středisky v Šumperku a Bruntálu zásobuje nemocnice a krevní banky v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dárci se mohou objednat v Transfúzní službě v Bruntálu pomocí objednávkového systému na adrese bruntal.odbery.agel.cz nebo na bezplatné tel. lince 800 300 900.