Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je pilotní projekt očkovacích center bez registrace, která se v pondělí otevřela v nákupním centru na pražském Chodově a na hlavním nádraží. V pondělí se otevře další, a to v pražském nákupním centru na Smíchově. "V příštím týdnu se otevře také v Brně a jednáme i Ostravou. Možná i tam je reálné také v příštím týdnu," dodal ministr.

Očkovací centrum na Černé louce, duben 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„V pondělí otevíráme další očkovací centrum v pražském obchodním centru Nový Smíchov. To bude mít na starosti Fakultní nemocnice Motol a opět to bude očkování bez registrace. Jsme rádi, že to funguje. Zájem je velký a znovu opakuji, že je to jediný způsob, jak se vrátit do normálu,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v tiskové zprávě po čtvrteční vládní návštěvě Moravskoslezského kraje. Navázal tak na prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s tím, že v Ostravě se plánuje také otevření dalšího očkovacího centra pro zájemce bez registrace.